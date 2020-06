Dla niektórych Apple to synonim najwyższej jakości, dla innych przesadnie wysokich cen. Nowy gadżet wprowadzony do oferty, chociaż niewielki, też kosztuje naprawdę sporo.

Przewód profesjonalny Pro Thunderbolt 3 (2 m) od Apple już dostępny

Nie jest wielką tajemnicą, iż Apple poza różnego rodzaju urządzeniami oferuje również dedykowane im akcesoria, mniej lub bardziej potrzebne i przydatne. Oficjalna strona producenta, za pośrednictwem której również prowadzona jest sprzedaż, została właśnie zaktualizowana o kolejną pozycję - przewód profesjonalny Pro Thunderbolt 3 (2 m).

Nie sposób odmawiać temu gadżetowi praktyczności, aczkolwiek w większym stopniu komentowane będą dwie inne kwestie. Nazwa, do której niejako tradycyjnie przemycono „profesjonalny/pro” oraz cena, ponieważ zainteresowani muszą przygotować się na wydatek wynoszący 679 złotych.

Przewód Apple wyróżnia się... logo Thunderbolt

Apple jak zawsze ubarwił też ofertę o pięknie brzmiący opis. Jeśli chodzi o bardziej nas interesujące kwestie techniczne, przewód pozwala na transfer danych do 40 Gb/s (Thunderbolt 3) lub do 10 Gb/s (USB 3.1 drugiej generacji). Cechuje go też pleciona konstrukcja. Co jeszcze? W przeciwieństwie do konkurencyjnych propozycji, Apple chwali się naniesionym logo Thunderbolt.

Wypada też wyjaśnić, że przewód profesjonalny Pro Thunderbolt 3 (2 m) sam w sobie nie jest nowością, można było znaleźć go wcześniej w zestawie z Apple Pro Display XDR. Dopiero teraz można kupić go również oddzielnie.

Nie jest to pierwszy przykład, gdy Apple wycenia coś wysoko. Nie tak dawno furorę robiły kółka do Maca Pro. Zainteresowani omawianym przewodem? Potrzebujący takiego rozwiązania mogą zdecydować się na produkty innych producentów. Będą przynajmniej około połowę tańsze, ale pamiętajcie, bez logo Thunderbolt.

Źródło: Apple