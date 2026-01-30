Co szykuje Apple? Gigant wydał fortunę na technologię Q.ai

Apple przejął izraelski startup Q.ai, w tym należące do niego patenty i blisko 100 pracowników. Mowa o jednej z największych transakcji w historii firmy.

Q.ai powstało w 2022 roku w Izraelu i opracowało technologię, która służy do wykrywania tzw. "niemej mowy". Wykorzystuje ona czujniki urządzenia noszonego na twarzy do odczytywania mikroskopijnych ruchów aparatu mowy i zamieniania ich w tekst. Pozwala to na dyskretne przekazywanie poleceń do urządzenia, bez konieczności otwierania ust i wypowiadania słów na głos.

Wartość transakcji nie została ujawniona oficjalnie, ale - jak dowiedział się Financial Times - Apple miał wydać na Q.ai niemal 2 mld dolarów. Kwota to czyniłaby z tego przejęcia drugi największy zakup w historii giganta z Cupertino. Największym pozostaje przejęcie Beats Audio za 3 mld dolarów w 2024 roku.

Apple przejmuje Q.ai. Do czego zostanie wykorzystana nowa technologia?

Technologia Q.ai została opracowana z myślą o gadżetach ubieralnych, takich jak inteligentne okulary czy słuchawki. Dlatego spekuluje się, że Apple wdroży ją we własnych okularach rozszerzonej rzeczywistości, a potencjalnie także kolejnych generacjach słuchawek AirPods czy gogli Vision Pro.

Dzięki temu produkty Apple’a mogłyby pozwolić na dyskretną komunikację z asystentem głosowym Siri w miejscach publicznych. Brak konieczności wypowiadania poleceń na głos sprawiłby, że byłoby to doświadczenie bliskie telepatii.

Apple staje się stałym klientem Izraelczyków

Startup Q.ai założył izraelski przedsiębiorca Aviad Maizels. Ten sam, który przed laty stał na czele firmy PrimeSense, specjalizującej się w produkcji skanerów 3D. Apple kupił PrimeSense w 2013 roku, budując w oparciu o przyjętą technologię skaner twarzy Face ID, stosowany w iPhone’ach od 2017 roku.

Q.ai to zatem drugi w historii zakup Apple’a od tego samego przedsiębiorcy.