Apple zmienia plany. Pracownicy dostali nowe zadanie

Ostatnie działania Mety miały sprawić, że Apple zrewidował swoje plany produktowe na najbliższe lata.

Liczne przecieki wskazywały na to, że zespół Tima Cooka pracował w pocie czoła nad lżejszą i tańszą alternatywą dla gogli Apple Vision Pro. Sprzęt, który potencjalnie zostałby nazwany Apple Vision Air, miał trafić na rynek w 2027 roku, ale plany te są już ponoć nieaktualne.

Okulary zamiast gogli. Apple pozazdrościł Mecie?

Jak donosi Bloomberg, pod koniec września prace nad Apple Vision Air zostały wstrzymane. Personel miał zostać oddelegowany do projektu, którego celem jest opracowanie inteligentnych okularów do noszenia na co dzień.

Według wielu przecieków, różne wersje okularów rozwijane są w laboratoriach Apple’a od lat, ale firmie zależy ponoć na przyspieszeniu prac i jak najszybszym debiucie rynkowym. Potencjalnie z powodu ostatnich działań Marka Zuckerberga.

W 2023 roku na rynek trafiły okulary Ray-Ban Meta z wbudowaną kamerą i asystentem AI, które okazały się komercyjnym sukcesem. Pod koniec września 2025 w USA ruszyła sprzedaż bardziej zaawansowanego modelu Meta Ray-Ban Display z wyświetlaczem i opaską wykrywającą złożone gesty.

Bloomberg twierdzi, że Apple stara się właśnie zbudować konkurencyjne dla Mety portfolio:

okulary bez ekranu mają zostać zaprezentowane w 2026 roku;

okulary z ekranem pierwotnie miały się pojawić w 2028, ale oddelegowanie pracowników zajmujących się dotychczas goglami ma przyspieszyć ich rozwój.

Okulary Apple’a mają być ściśle zintegrowane z nową wersję asystenta głosowego Siri, którego debiut na iPhone’ach zaplanowano na wiosnę 2026.