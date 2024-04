Apple wstrzymuje produkcję FineWoven - tak wynika z nieoficjalnych doniesień. Oznaczać to może koniec niesławnych etui i pasków, które zdaniem wielu użytkowników cechowały się niską wytrzymałością materiału.

Wraz z premierą iPhone 15 we wrześniu 2023 r., na rynku pojawiły się akcesoria FineWoven. Pisząc bardzo dyplomatycznie, to produkty nie cieszyły się wybitnym uznaniem użytkowników. Problem tkwi w niskiej wytrzymałości materiału. Teraz pojawiają się doniesienia, że Apple kończy produkcję.

Jak informuje użytkownik X o pseudonimie Kosutami, produkty z serii FineWoven kończą swój żywot. Podobno cała linia produkcyjna została podobno zatrzymana i usunięta. Powodem jest wspomniana niska wytrzymałość produktów.

Jeśli powyższe informacje mają znamiona prawdy, to kontrowersyjny materiał nie powróci, co powinno ucieszyć wielu użytkowników. Apple zdecyduje się na inny materiał – ale ponownie nie będzie to skóra.

Seria produktów FineWoven to nie tylko euti do iPhone, ale też paski Apple Watch, zawieszki czy nawet portfele. Wszystkie produkty łączy jedno: są wykonane z materiału, który przypomina w dotyku zamsz. Jest to tkanina z mikrotwillu wykonana z 68 proc. z poliestru pochodzącego z recyklingu.

