Apple chce zajrzeć w papiery Samsunga. Firma szuka dowodów na obronę iPhone’a

W trwającej batalii antymonopolowej między Apple’em a Departamentem Sprawiedliwości USA pojawił się nowy, międzynarodowy wątek. Do gry wmieszany został Samsung.

Apple złożył do sądu okręgowego w New Jersey wniosek o wydanie oficjalnej prośby do Samsung Electronics w Korei Południowej o udostępnienie wewnętrznych danych i raportów biznesowych.

Powód? Apple potrzebuje twardych danych od swojego największego rywala, aby odeprzeć zarzuty Departamentu Sprawiedliwości o monopolizację rynku smartfonów i zegarków oraz utrudnianie użytkownikom przesiadki na urządzenia innych marek.

Apple szuka ratunku w Korei Południowej

Choć w USA działa Samsung Electronics America, podmiot ten odmówił przekazania kluczowych dokumentów, twierdząc, że znajdują się one w wyłącznym posiadaniu koreańskiej spółki-matki. W tej sytuacji Apple zdecydował się na skorzystanie z konwencji haskiej, która pozwala sądom na pozyskiwanie dowodów za granicą.

Co konkretnie interesuje prawników z Cupertino? Lista obejmuje wewnętrzne dane dotyczące kilku aspektów.

Analizy rynkowe i sprzedażowe. Dane dotyczące smartfonów i smartwatchy, w tym statystyki przechodzenia użytkowników między iPhone’em a urządzeniami Samsunga.

Ekosystem aplikacji. Informacje o sklepie Galaxy Store, w tym warunki umów z deweloperami i wytyczne dotyczące recenzowania aplikacji.

Usługi i technologie. Dokumenty dotyczące Samsung Pay, gier w chmurze oraz polityki wobec tzw. "super-aplikacji".

Samsung jako kluczowy świadek (i ofiara) Apple’a

Paradoksalnie oskarżyciele Apple’a – w tym rząd USA – wskazali Samsunga jako głównego konkurenta, a zarazem “ofiarę” praktyk Apple'a. Twierdzą oni, że działania giganta z Cupertino utrudniły Samsungowi sprzedaż zegarków kompatybilnych z iPhone’em oraz zniechęcały użytkowników do zmiany marki telefonu.

Apple zamierza wykorzystać wewnętrzne raporty Samsunga, aby udowodnić, że:

definicje rynków przyjęte przez oskarżycieli są błędne;

konkurencja na rynku jest realna i dynamiczna;

użytkownicy mają realną możliwość zmiany urządzenia, o czym mają świadczyć np. narzędzia takie jak Samsung Smart Switch.

Jeśli sąd okręgowy w New Jersey poprze wniosek Apple’a, machina urzędowa ruszy do Seulu.

Wspomniany proces antymonopolowy przeciwko Apple’owi ruszył w marcu 2024 roku. Wszystko wskazuje na to, że wynik starcia z Departamentem Sprawiedliwości USA może zależeć od zawartości tajnych raportów Samsunga.