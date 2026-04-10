  Apple chce zajrzeć w papiery Samsunga. Firma szuka dowodów na obronę iPhone'a
Mobile

Apple chce zajrzeć w papiery Samsunga. Firma szuka dowodów na obronę iPhone'a

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
W trwającej batalii antymonopolowej między Apple’em a Departamentem Sprawiedliwości USA pojawił się nowy, międzynarodowy wątek. Do gry wmieszany został Samsung.

Apple złożył do sądu okręgowego w New Jersey wniosek o wydanie oficjalnej prośby do Samsung Electronics w Korei Południowej o udostępnienie wewnętrznych danych i raportów biznesowych. 

Powód? Apple potrzebuje twardych danych od swojego największego rywala, aby odeprzeć zarzuty Departamentu Sprawiedliwości o monopolizację rynku smartfonów i zegarków oraz utrudnianie użytkownikom przesiadki na urządzenia innych marek. 

Apple szuka ratunku w Korei Południowej

Choć w USA działa Samsung Electronics America, podmiot ten odmówił przekazania kluczowych dokumentów, twierdząc, że znajdują się one w wyłącznym posiadaniu koreańskiej spółki-matki. W tej sytuacji Apple zdecydował się na skorzystanie z konwencji haskiej, która pozwala sądom na pozyskiwanie dowodów za granicą.

Co konkretnie interesuje prawników z Cupertino? Lista obejmuje wewnętrzne dane dotyczące kilku aspektów. 

  • Analizy rynkowe i sprzedażowe. Dane dotyczące smartfonów i smartwatchy, w tym statystyki przechodzenia użytkowników między iPhone’em a urządzeniami Samsunga.
  • Ekosystem aplikacji. Informacje o sklepie Galaxy Store, w tym warunki umów z deweloperami i wytyczne dotyczące recenzowania aplikacji.
  • Usługi i technologie. Dokumenty dotyczące Samsung Pay, gier w chmurze oraz polityki wobec tzw. "super-aplikacji".

Samsung jako kluczowy świadek (i ofiara) Apple’a

Paradoksalnie oskarżyciele Apple’a – w tym rząd USA – wskazali Samsunga jako głównego konkurenta, a zarazem “ofiarę” praktyk Apple'a. Twierdzą oni, że działania giganta z Cupertino utrudniły Samsungowi sprzedaż zegarków kompatybilnych z iPhone’em oraz zniechęcały użytkowników do zmiany marki telefonu.

Apple zamierza wykorzystać wewnętrzne raporty Samsunga, aby udowodnić, że:

  • definicje rynków przyjęte przez oskarżycieli są błędne;
  • konkurencja na rynku jest realna i dynamiczna;
  • użytkownicy mają realną możliwość zmiany urządzenia, o czym mają świadczyć np. narzędzia takie jak Samsung Smart Switch.

Jeśli sąd okręgowy w New Jersey poprze wniosek Apple’a, machina urzędowa ruszy do Seulu. 

Wspomniany proces antymonopolowy przeciwko Apple’owi ruszył w marcu 2024 roku. Wszystko wskazuje na to, że wynik starcia z Departamentem Sprawiedliwości USA może zależeć od zawartości tajnych raportów Samsunga.

    GejzerJara
    samsung nie lepszy. zegarek samsunga udostępnia swoje wszystkie funkcje wyłącznie ze smartfonem samsunga.
      mozilla007
      Lepiej żeby też tego nie robili, bo mogą wyjść z tego ładne kwiatki. Przecież jedna i druga firma robi wszystko by nikt nie odchodził do konkurencji. Więc nie wiem po co to robic, ale drugi też może to samo zrobić.

