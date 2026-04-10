Już 380 000 Polaków przeniosło numer. Ta sieć straciła najwięcej klientów

Choć mamy dopiero początek roku, z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że na przeniesienie numeru komórkowego zdecydowało się od stycznia do marca niemal 380 000 klientów. Tylko jeden operator z "wielkiej czwórki" ma konkretne powody do zadowolenia.

Raport UKE dotyczący przenoszenia numerów w pierwszym kwartale 2026 roku rzuca światło na aktualną kondycję polskich operatorów. Ujawnione dane pokazują, że mimo nasycenia rynku, Polacy wciąż chętnie rotują między dostawcami usług.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2026 roku przeniesiono łącznie 379 400 numerów. Największy ruch odnotowano w styczniu, kiedy to zmienić dostawcę usług postanowiło ponad 133 tys. użytkowników.

Przenoszenie numerów w I kwartale 2026. Jeden operator na czele

Analiza bilansu (różnicy między numerami przyjętymi a oddanymi) pokazuje, że dwóch operatorów z TOP 4 zakończyło rok na plusie, a dwóch na minusie.

Orange Polska jako jedyny z gigantów może mówić o dużym sukcesie, kończąc kwartał z wynikiem +17 060 numerów.

T-Mobile Polska zachował status quo, odnotowując symboliczny wzrost o 395 numerów.

P4 (Play) zanotował wyraźny odpływ klientów, kończąc okres z ujemnym bilansem na poziomie -11 480 numerów.

Polkomtel (Plus) znalazł się w najtrudniejszej sytuacji, tracąc netto blisko 32 tys. numerów.

Operator Oddane numery Przyjęte numery Bilans Orange 86 462 103 522 17 060 T-Mobile 71 019 71 414 395 Play (P4) 107 612 96 132 -11 480 Plus (Polkomtel) 91 055 59 057 -31 998

Sumarycznie cała "wielka czwórka" straciła w ciągu trzech miesięcy aż 26 023 numerów. Powód od wielu kwartałów pozostaje ten sam - Polacy coraz chętniej spoglądają w stronę operatorów wirtualnych.

Viking Co (Mobile Vikings) przyciągnął rzeszę nowych osób, zyskując netto 6022 numery.

Vectra S.A. również umocniła swoją pozycję z wynikiem +5914 numerów.

Solidne wzrosty odnotowały także Premium Mobile (+3 219) oraz Netia (+2 477).

Skąd bierze się rosnące zainteresowanie operatorami wirtualnymi i usługami VoIP? Dzięki temu, że mniejsi gracze nie utrzymają własnej infrastruktury i szeroko rozwiniętych sieci sprzedaży, są często w stanie oferować bardziej atrakcyjne ceny czy pakiety usług z telewizją kablową lub domowym internetem.