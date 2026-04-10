Już 380 000 Polaków przeniosło numer. Ta sieć straciła najwięcej klientów
Choć mamy dopiero początek roku, z danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że na przeniesienie numeru komórkowego zdecydowało się od stycznia do marca niemal 380 000 klientów. Tylko jeden operator z "wielkiej czwórki" ma konkretne powody do zadowolenia.
Raport UKE dotyczący przenoszenia numerów w pierwszym kwartale 2026 roku rzuca światło na aktualną kondycję polskich operatorów. Ujawnione dane pokazują, że mimo nasycenia rynku, Polacy wciąż chętnie rotują między dostawcami usług.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2026 roku przeniesiono łącznie 379 400 numerów. Największy ruch odnotowano w styczniu, kiedy to zmienić dostawcę usług postanowiło ponad 133 tys. użytkowników.
Przenoszenie numerów w I kwartale 2026. Jeden operator na czele
Analiza bilansu (różnicy między numerami przyjętymi a oddanymi) pokazuje, że dwóch operatorów z TOP 4 zakończyło rok na plusie, a dwóch na minusie.
- Orange Polska jako jedyny z gigantów może mówić o dużym sukcesie, kończąc kwartał z wynikiem +17 060 numerów.
- T-Mobile Polska zachował status quo, odnotowując symboliczny wzrost o 395 numerów.
- P4 (Play) zanotował wyraźny odpływ klientów, kończąc okres z ujemnym bilansem na poziomie -11 480 numerów.
- Polkomtel (Plus) znalazł się w najtrudniejszej sytuacji, tracąc netto blisko 32 tys. numerów.
|Operator
|Oddane numery
|Przyjęte numery
|Bilans
|Orange
|86 462
|103 522
|17 060
|T-Mobile
|71 019
|71 414
|395
|Play (P4)
|107 612
|96 132
|-11 480
|Plus (Polkomtel)
|91 055
|59 057
|-31 998
Sumarycznie cała "wielka czwórka" straciła w ciągu trzech miesięcy aż 26 023 numerów. Powód od wielu kwartałów pozostaje ten sam - Polacy coraz chętniej spoglądają w stronę operatorów wirtualnych.
- Viking Co (Mobile Vikings) przyciągnął rzeszę nowych osób, zyskując netto 6022 numery.
- Vectra S.A. również umocniła swoją pozycję z wynikiem +5914 numerów.
- Solidne wzrosty odnotowały także Premium Mobile (+3 219) oraz Netia (+2 477).
Skąd bierze się rosnące zainteresowanie operatorami wirtualnymi i usługami VoIP? Dzięki temu, że mniejsi gracze nie utrzymają własnej infrastruktury i szeroko rozwiniętych sieci sprzedaży, są często w stanie oferować bardziej atrakcyjne ceny czy pakiety usług z telewizją kablową lub domowym internetem.
Komentarze1
zmieniłem operatora na wirtualnego, tzn. inea, ale zastanawiałem się tez nad viking mobile. ze swojej perspektywy powiem, że play traktuje wieloletniego wiernego klienta jak ...... psa. wiernego psa. teraz abonament kosztuje mnie mniej, niż samo utrzymanie zdrapki w play. aha. wyniosłem się z play z całą rodziną.
co do orange, jest to dla mnie wielkie zaskoczenie. niewiarygodnie drogi operator, no chyba że komuś się przytrafiła jakaś promocja, to co innego. ale orange ma sporo światłowodów, i przy tej okazji też łapie klientów. ja się od nich też wyniosłem. w sumie 2 razy próbowałem być ich klientem, ale za taką kasę jaką sobie śpiewali, życzyłbym sobie znacznie lepszego poziomu usług. przy zerwaniu umowy oczywiście kara umowna. i tak się opłaciło, wyrównało się w inea po kwartale, przy znacznie lepszej ofercie. przy vikingach też by pewnie tak było.
co do play, jedzie chbya tylko na reklamie. strach włączyć telewizorni.
aha, trzeba uważać na operatorów wirtualnych, gdyż wielu z nich to są po prostu marki od wielkiej 4rki, więc jest nędza.
ostatni operator plus czyli polsat..... czasem jak mnie najdzie myśl nad zmianą operatora, zaglądałem do ich oferty, i ..... od lat bardzo nieatrakcyjna.