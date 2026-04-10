ASUS wpadł na sprytny pomysł. Ten kabel może uratować twoją kartę graficzną

Stopione kable zasilające kart graficznych to problem, który spędza sen z powiek graczom. ASUS twierdzi, że znalazł rozwiązanie. Nowy kabel ROG Equalizer ma zapobiegać przegrzewaniu i może oszczędzić użytkownikom kosztownych napraw.

Jeszcze niedawno doniesienia o stopionych złączach zasilających wydawały się odosobnionymi przypadkami. Dziś trudno mówić o wyjątkach – internet pełen jest zdjęć i relacji użytkowników, którym dosłownie "stopił się” kabel przy karcie graficznej. Co więcej, podobna sytuacja przydarzyła się również nam podczas testów z kartą GeForce RTX 5090.

Problem jest poważny, bo nie chodzi tylko o estetykę czy chwilową awarię. W grę wchodzi uszkodzenie sprzętu wartego często kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Skąd bierze się przegrzewanie?

Jak wynika z moich testów, głównym winowajcą jest temperatura. A ta rośnie, gdy prąd nie rozkłada się równomiernie pomiędzy główne piny w 16-pinowym złączu zasilającym.

Jeśli któryś pin nie styka idealnie, obciążenie skupia się na mniejszej liczbie przewodów. W praktyce oznacza to, że część z nich wykonuje “większą pracę” niż inne. Efekt? Lokalny wzrost temperatury, przegrzewanie, a w skrajnych przypadkach – stopienie wtyczki lub gniazda.



ASUS ROG Equalizer ma długość 750 mm

ASUS ma pomysł: ROG Equalizer

Na tym tle pojawia się rozwiązanie od ASUS, które może okazać się jednym z ciekawszych pomysłów ostatnich miesięcy. Kabel ASUS ROG Equalizer ma jeden kluczowy cel: równomiernie rozłożyć obciążenie na wszystkie piny.

To nie jest zwykły przewód. Producent deklaruje, że zastosowano w nim specjalną konstrukcję, która “wyrównuje” opór między żyłami, dzięki czemu prąd płynie bardziej równomiernie. W teorii eliminuje to główną przyczynę przegrzewania.

ASUS deklaruje niższe temperatury

ROG Equalizer oferuje wyraźnie wyższą przepustowość prądową. Standardowe kable 12V-2x6 obsługują około 9,2 A na przewód, podczas gdy rozwiązanie ASUS-a podnosi ten limit do 17 A. Co więcej, w oprogramowaniu ASUS GPU Tweak III dostępny będzie specjalny tryb dla ROG Equalizer, który aktywuje funkcję Power Detector+ do monitorowania obciążenia poszczególnych przewodów.

To jednak nie wszystko. Producent twierdzi, że nawet w skrajnych scenariuszach – na przykład przy częściowo odłączonych przewodach – temperatura może utrzymywać się na poziomie ok. 73°C. Dla porównania, w takich samych warunkach tradycyjne rozwiązania mogą osiągać nawet 146°C, co prowadzi już do realnego ryzyka stopienia wtyczki.

ROG Equalizer jest kompatybilny z jednostkami zgodnymi z ATX 3.1 i PCIe 5.1, co oznacza, że może trafić do szerokiego grona użytkowników. Na start ma być dołączany do nowych zasilaczy ROG, ale pojawi się też jako osobny produkt.

Ile to będzie kosztować?

Kabel ROG Equalizer będzie dodawany z topowymi zasilaczami ASUS ROG Thor III i ASUS ROG Strix Platinum.

Jak udało nam się ustalić, kabel ASUS ROG Equalizer ma kosztować około 60 euro, czyli mniej więcej 250 zł. To wyraźnie więcej niż standardowe, markowe przewody PCIe 5.1, które można kupić za ok. 100 zł. Z drugiej strony trudno mówić o przesadzie – zwłaszcza gdy stawką jest bezpieczeństwo karty graficznej wartej kilka, a czasem kilkanaście tysięcy złotych.