Z licznych doniesień wynika, że w tym roku Samsung wprowadzi do swojej oferty aż trzy różne składane smartfony. Kiedy ujrzą światło dzienne?

Jak donosi południowokoreański serwis Korea Economic TV, kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked odbędzie się 22 lipca w Londynie.

Oczekuje się, że tego dnia Samsung zaprezentuje trzy modele:

Galaxy Z Flip 8, który po rozłożeniu będzie miał gabaryty typowego smartfonu;

Galaxy Z Fold 8, który złożony ma formę przeciętnego smartfonu, a po rozłożeniu proporcje zbliżone do kwadratu;

Galaxy Z Fold 8 Wide (nazwa umowna), który ma mieć składany ekran 7,6 cala o proporcjach 4:3.

Głównym celem trzeciej konstrukcji ma być bezpośrednia rywalizacja z przygotowywanym przez Apple’a składanym iPhone’em, który prawdopodobnie zostanie zaprezentowany już we wrześniu. Przecieki oparte na dokumentacji CAD ujawniają, że Galaxy Z Fold 8 Wide będzie niższy, ale znacznie szerszy niż dotychczasowe smartfony z linii Galaxy Z Fold, co po rozłożeniu upodobni go wizualnie do klasycznego tabletu.

Galaxy Z Fold 8 Wide - wizualizacja na podstawie przecieków (fot. OnLeaks / Android Headlines)

Składany iPhone ma mieć bardzo zbliżoną formę, z czego Samsung - jako główny dostawca ekranów do smartfonów Apple’a - z pewnością jest świadomy nie od dziś.



Makiety składanego iPhone'a i iPhone'ów 18 Pro (fot. Sonny Dickson)

Według koreańskich źródeł, Samsung kładzie ogromny nacisk na parametry fizyczne urządzenia. Mówi się, że obudowa ma być o ok. 0,5 mm smuklejsza niż ta w składanym iPhonie, a zarządowi zależy na przywróceniu pełnej obsługi rysika S Pen, co w przypadku smukłych konstrukcji jest sporym wyzwaniem technologicznym.