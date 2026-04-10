Jaka płyta główna do gier? Najlepsze modele AMD i Intel

Składacie komputer do gier i zastanawiacie się, jaką płytę główną wybrać? To komponent, który często bywa niedoceniany – niesłusznie. Odpowiada nie tylko za wygląd całego zestawu, ale przede wszystkim wpływa na jego funkcjonalność, wydajność oraz możliwości przyszłej rozbudowy.

Mogłoby się wydawać, że dobry komputer do gier to przede wszystkim wydajny procesor, szybka karta graficzna i odpowiednia ilość pamięci RAM. To właśnie te podzespoły w największym stopniu wpływają na wydajność sprzętu – a więc na to, co najważniejsze dla gracza. Nie każdy jednak zwraca uwagę na płytę główną, czyli element, od którego w dużej mierze zależy funkcjonalność, możliwości rozbudowy oraz wygląd całego zestawu.

Zastanawiacie się, jaką płytę główną wybrać? Dla sprzętowego wyjadacza wybór gamingowego modelu zwykle nie stanowi większego problemu. Trudności pojawiają się wtedy, gdy nie mamy dużego rozeznania w podzespołach. A wybór jest naprawdę szeroki – zwłaszcza że wiele dostępnych modeli jest kierowanych właśnie do graczy.

Aby ułatwić Wam decyzję, przygotowaliśmy poradnik, w którym podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze płyty głównej, oraz przedstawiamy ranking najciekawszych modeli dostępnych obecnie na rynku.

Płyty główne do gier

Pojęcie “płyty głównej dla graczy” stało się na tyle powszechne, że dziś trudniej znaleźć model, który nie byłby w ten sposób określany. "Gaming” przestał być realną kategorią sprzętu, a zaczął pełnić głównie funkcję marketingowego hasła – dopisku, który niemal każdy producent chętnie umieszcza przy swoich produktach.

Płyty główne dla graczy często wyróżniają się efektowniejszą stylistką. Jednak topowe modele to nie tylko wygląd: oferują też mocniejszą sekcję zasilania, rozbudowane chłodzenie oraz bogatszy zestaw złączy

W praktyce podział wygląda znacznie prościej: tańsze modele oferują podstawową funkcjonalność i często różnią się od "gamingowych” odpowiedników głównie nazwą oraz stylistyką, natomiast droższe konstrukcje zapewniają bogatsze wyposażenie i dodatkowe udogodnienia.

Co ważne, płyta główna oznaczona jako „gamingowa” wcale nie jest niezbędna do złożenia komputera do grania. Równie dobrze można oprzeć taki zestaw na standardowym modelu i nie odczuć istotnej różnicy w wydajności. Warto jednak zauważyć, że droższe płyty z tej kategorii często oferują funkcje, które mogą być przydatne graczom – a przy okazji wyróżniają się bardziej efektownym wyglądem.

Jak wybrać płytę główną do gier?

Najważniejszym punktem przy wyborze płyty głównej jest określenie, jaki procesor ma ona obsługiwać – a więc jaką podstawkę (gniazdo) oferuje. To właśnie od tego powinniśmy zacząć cały proces wyboru.

W przypadku nowszych platform, topowe jednostki z serii AMD Ryzen 7000 (np. Ryzen 7 7800X3D) oraz 9000 (np. Ryzen 7 9800X3D) korzystają z gniazda AM5, natomiast procesory Intel Core Ultra 200 (np. Core Ultra 7 270K Plus) wykorzystują podstawkę LGA 1851. To automatycznie determinuje wybór kompatybilnej płyty głównej.

Przy tańszych zestawach bardzo dobrym rozwiązaniem może być sięgnięcie po starsze platformy, takie jak AMD AM4 lub Intel LGA 1700. Obsługują one wcześniejsze generacje procesorów oraz pamięci DDR4, które wciąż oferują solidną wydajność, a jednocześnie pozwalają znacząco obniżyć koszt całej konfiguracji.



Płyty główne dla graczy często mają przyciągać uwagę efektowną stylistyką – dominuje tu agresywne wzornictwo i odświetlenie RGB, które wyróżnia je na tle bardziej stonowanych modeli

Jeśli natomiast komputer ma służyć nie tylko do grania, ale również do tworzenia treści, warto postawić na wydajniejszy procesor. W takim przypadku kluczowe będzie także wybranie solidniejszej płyty głównej – z lepiej zaprojektowaną sekcją zasilania, która poradzi sobie z większym obciążeniem.

Kolejnym istotnym aspektem jest wyposażenie płyty głównej. Warto zwrócić uwagę na obsługę pamięci RAM, liczbę dostępnych slotów dla kart rozszerzeń oraz złączy dla dysków SSD NVMe. W tym ostatnim przypadku dobrze, jeśli przynajmniej jedno złącze M.2 wyposażone jest w radiator – nie tylko poprawia on estetykę, ale przede wszystkim pomaga utrzymać niższe temperatury dysku i stabilną wydajność.

Złącza na tylnym panelu również odgrywają istotną rolę – topowe modele oferują bogaty zestaw portów USB, a także szybkie, nowoczesne karty sieciowe LAN i moduły Wi-Fi

Dla graczy znaczenie może mieć również jakość zintegrowanej karty dźwiękowej. Lepsze modele płyt głównych oferują bardziej zaawansowane układy audio, często wzbogacone o wzmacniacze słuchawkowe, co przekłada się na lepsze wrażenia podczas grania.

Coraz większe znaczenie mają też możliwości sieciowe. Standardem w nowoczesnych płytach jest przewodowa karta 2.5G LAN, ale w lepszych, droższych konstrukcjach można spotkać również 5G, a nawet 10G – co ma sens w przypadku bardzo szybkich sieci lokalnych. Równolegle rozwija się łączność bezprzewodowa – coraz częściej spotykane są moduły Wi-Fi 7, oferujące wyższą przepustowość i stabilniejsze połączenie.

Płyty główne do gier – ranking 2026

Gigabyte B650 Eagle AX – tania płyta główna pod AMD Ryzen

Składacie komputer z nowym procesorem AMD i szukacie taniej płyty głównej? W takim przypadku warto rozważyć model Gigabyte B650 Eagle AX. To co prawda bardzo podstawowa konstrukcja, ale pozwoli na złożenie całkiem niezłego komputera – sprawdzi się np. w konfiguracji z procesorem AMD Ryzen 7 7800X3D lub Ryzen 7 9800X3D.

Nie oczekujcie jednak rewelacji. Producent oferuje podstawowy zestaw złączy, kartę 2.5G LAN, moduł Wi-Fi 6E oraz prosty układ dźwiękowy. Płyta broni się jednak atrakcyjną ceną (ok. 600 zł).

ASUS TUF Gaming B850-PLUS WIFI – dobra płyta główna pod AMD Ryzen

Jeśli możecie dopłacić, warto rozważyć model ASUS TUF Gaming B850-PLUS WIFI. Płyta jest lepiej wykonana i oferuje bogatszy zestaw portów, szybszą kartę sieciową Wi-Fi 7 oraz lepszy układ dźwiękowy.

Konstrukcja pozwoli na złożenie dobrego i nadal stosunkowo niedrogiego zestawu, np. z procesorem AMD Ryzen 7 9800X3D lub 9850X3D. W cenie 800–900 zł to jedna z najlepszych propozycji.

MSI MAG X870 Tomahawk WIFI – porządna płyta główna pod AMD Ryzen

MSI MAG X870 Tomahawk WIFI to już w zasadzie legenda. Płyta wyróżnia się bardzo dobrą jakością wykonania, a przy tym została rozsądnie wyceniona – w polskich sklepach można ją znaleźć za ok. 1200 zł. Na pokładzie znajdziemy m.in. dużą liczbę portów USB (w tym USB 40 Gb/s), a także szybkie karty sieciowe 5G LAN i Wi-Fi 7. Graczy zainteresuje również bardzo dobry układ dźwiękowy.

Tomahawk będzie świetnym wyborem, jeśli oprócz grania planujecie także tworzyć treści i zależy Wam na wydajnym procesorze, np. Ryzen 9 9950X3D.

ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero – płyta główna do grania i pracy

ASUS ROG Crosshair X870E Dark Hero to sprzęt z górnej półki (ok. 3000 zł), który spełni oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Płyta wyróżnia się efektownym wyglądem (ciekawostką jest duży ekran LCD), ale przede wszystkim bardzo bogatą funkcjonalnością – producent przewidział liczne gniazda M.2, porty USB, a nawet dwa złącza PCI-Express x16. Entuzjastów zainteresują także dwie szybkie karty sieciowe: 5G i 10G LAN oraz moduł Wi-Fi 7. Jeśli składacie topowy zestaw z procesorem pokroju Ryzen 9 9950X3D, Dark Hero będzie świetnym wyborem.

MSI MAG B850M Mortar WIFI – dobra płyta główna mATX

Jeśli składacie mniejszy komputer i szukacie płyty głównej w formacie mATX, świetnym wyborem będzie MSI MAG B850M Mortar WIFI. Mimo kompaktowych rozmiarów płyta oferuje solidne wyposażenie – znajdziemy tu sporo portów USB, a także szybkie karty sieciowe 5G LAN i Wi-Fi 7. Gracze docenią również dobrej jakości układ dźwiękowy.

Model ten można kupić za mniej niż 1000 zł i sprawdzi się nawet z wydajniejszymi procesorami, takimi jak Ryzen 9 9950X3D.

MSI MPG B850I Edge TI WIFI – miniaturowa płyta główna ITX

W przypadku miniaturowych komputerów konieczny jest wybór płyty głównej w formacie mini-ITX. Świetną propozycją będzie MSI MPG B850I Edge TI WIFI, która mimo niewielkich rozmiarów oferuje bardzo dobre możliwości, zachowując przy tym rozsądną cenę (ok. 1100 zł).

Nie jest to najbardziej rozbudowany model na rynku, ale wyróżnia się wysokiej jakości układem dźwiękowym oraz szybkimi kartami sieciowymi 5G LAN i Wi-Fi 7. W tej cenie to zdecydowanie propozycja warta uwagi.

ASUS TUF Gaming B860-PLUS WIFI – tania płyta główna pod Intel

ASUS TUF Gaming B860-PLUS WIFI to propozycja pod najnowsze procesory Intel Core Ultra 200, którą można znaleźć w całkiem atrakcyjnej cenie (ok. 800 zł). Do dyspozycji oddano wszystkie najważniejsze złącza, choć nie należy oczekiwać rewelacji – jest po prostu wszystko, czego potrzeba do standardowego zestawu.

Jeśli nie planujecie podkręcania, płyta dobrze sprawdzi się w konfiguracjach z procesorami typu Intel Core Ultra 5 250K/KF.

MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI – płyta główna do grania i pracy

Jeśli składacie wydajniejszy zestaw, który będzie służyć nie tylko do grania, ale także do pracy (np. z procesorem Intel Core Ultra 7 270K Plus), warto wybrać bardziej zaawansowaną płytę.

Dobrym wyborem będzie MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI, która oferuje lepszą jakość wykonania i umożliwia podkręcanie podzespołów. Na pokładzie znajdziemy bogaty zestaw portów – w tym złącza Thunderbolt, a także szybką łączność 5G LAN i Wi-Fi 7. W cenie do ok. 1300 zł to jedna z najciekawszych propozycji w swoim segmencie.

Gigabyte B550 Gaming X V2 – płyta pod starsze procesory AMD Ryzen

Jeśli składacie tańszy zestaw, warto rozważyć starszą platformę AMD. Gigabyte B550 Gaming X V2 to płyta z podstawką AM4, która obsługuje starsze procesory AMD – dobrze sprawdzi się np. w konfiguracji z Ryzen 5 5600 lub Ryzen 7 5700.

Nie oferuje ona takiej funkcjonalności jak najnowsze modele pod AM5 (np. brak wsparcia dla PCI-Express 5.0 i najszybszych dysków SSD NVMe PCIe 5.0), ale nadal pozwala na złożenie wydajnego komputera. Jej dużą zaletą jest atrakcyjna cena (ok. 400 zł) oraz wsparcie dla tańszych pamięci DDR4 RAM.

MSI B760 Gaming Plus WIFI DDR4 – płyta pod starsze procesory Intel Core

Alternatywą może być platforma ze starszymi procesorami Intel i pamięciami DDR4, która pozwala złożyć tani komputer do gier. Dobrym wyborem będzie MSI B760 Gaming Plus WIFI DDR4.

To może nie jest topowa konstrukcja, ale dobrze sprawdzi się w zestawach z procesorami pokroju Intel Core i5-14400F lub i5-14600K/KF. Trzeba jednak liczyć się z pewnymi ograniczeniami funkcjonalnymi. Na pokładzie znajdziemy podstawowy zestaw złączy, wystarczający do budowy solidnego PC. Na plus wyróżnia się szybka karta 2.5G LAN oraz moduł Wi-Fi 6E. W cenie do 600 zł to bardzo sensowna propozycja.