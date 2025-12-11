Zaskakują nie tylko wyglądem. Huawei pokazał nietuzinkowe gadżety

Nowe produkty Huawei mają nieoczywisty wygląd. Oprócz Huawei FreeClip 2, następcy słuchawek open-ear, firma pokazała też niecodzienny system Huawei WiFi Mesh X3 Pro, przypominający raczej lampę solną niż narzędzie dystrybuowania sygnału.

Jeszcze pod koniec roku producent zdecydował się na rozszerzenie i odświeżenie swojego portfolio. Globalna premiera produktowa w Dubaju będzie obfitowała w większą liczbę ogłoszeń, ale na zaproszenie polskiego oddziału w Warszawie zobaczyliśmy nowe produkty, które już wkrótce trafią do polskiego klienta. Firma podzieli się cenami w późniejszym terminie, ale już teraz mogliśmy zobaczyć nowe urządzenia i producent zdecydowanie stawia na aspekty wizualne.

Huawei FreeClip 2, czyli mniejsza obudowa i lepszy dźwięk

Od premiery poprzedniej generacji słuchawek open-ear od Huawei minęły dwa lata. Wiele zmieniło się na tym rynku i od tego czasu część producentów urządzeń mobilnych oferuje swoją konkurencję. Czas na zmiany wydaje się zatem idealny, nawet jeśli test Huawei FreeClip sprzed dwóch lat stawiał poprzednika w dobrym świetle.

Słuchawka Huawei FreeClip 2

Druga odsłona stawia na lekkość. Zmniejszono masę pojedynczej słuchawki z 5,6 do 5,1 grama. Słuchawki wkładamy do mniejszego etui, które teraz ma bardziej prostopadłościenny kształt i jest mniejsze o 11 proc. Względem poprzednika. Zmieniły się także kolory. Klasycznej bieli i czerni towarzyszy jasnoniebieski kolor, a w przyszłości powinien też pojawić się wariant w kolorze różanego złota.

Nowe słuchawki oferują wodoszczelność w skali IP57, co oznacza, że powinny poradzić sobie z deszczem. Zmianie uległ też łącznik dwóch części C-Bridge, który teraz jest miększy o 25%, ale przy jednoczesnym zwiększeniu kompatybilności z uszami o 12,3%. Producent zapewnia, że sprzęt przeszedł ponad 25000 testów zginania. Na polskiej prezentacji mogliśmy też zobaczyć kolczyki przyczepiane do łącznika.



Huawei FreeClip 2 w błękitnym kolorze

Huawei FreeClip 2 nadrabiają istotny brak poprzednika. Teraz poprzez gest przewinięcia po ich obudowie palcem będziemy kontrolować głośność. Dodatkowo, jak w poprzedniku, za pomocą kiwnięcia głową na tak odbierzemy w nich połączenie, a jeśli poruszymy głową od lewej do prawej, wyłączymy połączenie. Oprócz tego powracają gesty podwójnego i potrójnego dotknięcia, a ich działanie skonfigurujemy w aplikacji Huawei Audio Connect.

Trzy warianty kolorystyczne Huawei FreeClip 2

Producent wprowadził ulepszenia w sferze zarządzania głośnością. Jednostka do procesowania neuralnego (NPU) będzie odpowiadała za dopasowanie głośności do otoczenia. Oprócz tego wytworzy kontrfale, które zagłuszą nieco wypływający z nich dźwięk i pozwoli tak priorytetyzować dźwięk rozmów i przenoszenie naszego głosu z mikrofonów do telefonu, by nie słyszeć szumu.

Za dźwięk odpowiada 10,8-milimetrowy przetwornik z dwoma membranami. Według zapewnień producenta to przełoży się na donośniejszy dźwięk z większą ilością basu niż w przypadku poprzedniego rozwiązania.

Do Huawei FreeClip 2 doczepimy kolczyki

Słuchawki wspierają Bluetooth 6.0, co pomogło w polepszeniu czasu pracy. Według producenta mogą pracować do 9 godzin na jednym ładowaniu, a po wykorzystaniu akumulatorów etui czas ten wydłuży się do 38 godzin. 10-minutowe ładowanie zapewni wystarczająco mocy na 3 godziny słuchania muzyki. Słuchawki naładujemy zarówno przez port USB-C, jak i bezprzewodowo.

Producent nie podaje ceny, ale informuje, że przy zapisaniu się do listy oczekujących na stronie huawei.pl od 11 grudnia do 21 stycznia 2026 roku, otrzymamy kod obniżający cenę o 100 złotych.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro wygląda jak dekoracja, a daje zasięg

Niecodzienny wygląd Huawei WiFi Mesh X3 Pro ma na celu uczynić urządzenie bardziej dopasowanym do nowoczesnych salonów. Charakterystyczna góra umieszczona w głównym module systemu kryje w sobie antenę do transferu sygnału w standardzie Wi-Fi 7 na pasmach 2,4 oraz 5 GHz, a więc bez 6 GHz. Szczytowe prędkości rzędu 3,6 Gbps powinny wystarczyć dla większości domostw.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro

Urządzenie potrafi świecić się w różnych odcieniach światła białego, a działanie oświetlenia może zależeć od pory dnia albo od pogody, którą dostarczymy w aplikacji Huawei AI Life. W razie potrzeby światło, zarówno w routerze, jak i satelitach, możemy wyłączyć.

Huawei WiFI Mesh X3 Pro możemy połączyć nie tylko z satelitami z charakterystycznym podświetleniem, ale i z innymi urządzeniami w sieci mesh. W głównym routerze znajdziemy także dwa złącza Ethernet o przepustowości 2,5 Gbps. W satelicie umieszczono jedno złącze do 1 Gbps. Producent zapewnia, że taki zestaw pokryje swoim zasięgiem do 120 metrów kwadratowych, a po dodaniu drugiej satelity wynik ten wzrośnie do 150 metrów kwadratowych.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro zaoferuje satelity

Urządzenie dotrze do Polski w zestawie z jedną satelitą. Cena zostanie ujawniona później, ale podobnie jak w przypadku słuchawek, przed premierą Huawei przygotował akcję rabatową. Dzięki niej po zapisaniu się do sprzedaży od 11 grudnia do 15 stycznia w oficjalnym sklepie producenta otrzymamy 100 złotych rabatu od ceny premierowej.