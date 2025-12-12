Będziemy grać w grę. Jaką? Nowe Tomb Raidery

Gracze długo czekali na to ogłoszenie i doczekali się nie jednej, ale dwóch zapowiedzi. Amazon poinformował, że seria Tomb Raider wzbogaci się w 2026 r. o Legacy of Atlantis. Rok później zaś fani będą mogli zagrać w Catalyst.

Po dłuższej przerwie marka Tomb Raider znów rośnie w siłę. Na The Game Awards ogłoszono dwie produkcje: Tomb Raider Catalyst i Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Obie gry wyda Amazon, co oznacza pierwszy od 2018 r. powrót Lary Croft do głównego nurtu gier.

Jak mówi reżyser gry Will Kerslake, zapowiedziany na gali Game Awards w Los Angeles, Tomb Raider Catalyst przedstawia "charyzmatyczną, pewną siebie i groźną Larę Croft” z oryginalnych gier z lat 90.

Dwa projekty, dwa kierunki serii

Catalyst jest tworzony przez Crystal Dynamics, studio dewloperskie z Kalifornii, zajmujące się grą od 2003 r. W tej części gra ma toczyć się w północnych Indiach: wśród starożytnych budowli, w górach i na marketach. Crfot ma ścigać się z innymi poszukiwaczami skarbów, aby odnaleźć potencjalnie katastroficzne artefakty.

Legacy of Atlantis powstaje we współpracy z polską firmą Flying Wild Hog. To rozszerzona reinterpretacja debiutu Lary z 1996 r., z unowocześnioną walką i przeprojektowanymi zagadkami grobowców. Twórcy budują grę w Unreal Engine 5, by osiągnąć skalę niemożliwą w tamtej technologii.

Kerslake podkreśla, że celem jest zachowanie ducha pierwowzoru Core Design i jednocześnie dostosowanie doświadczenia do dzisiejszych graczy.

Nowa twarz i serial Amazona

W obu grach Larę zagra brytyjska aktorka Alix Wilton Regan, znana z ról w Dragon Age: Inquisition i Cyberpunk 2077. Amazon rozwija też serial z Phoebe Waller-Bridge; w roli Croft ma wystąpić Sophie Turner. Marka wciąż ma silną rozpoznawalność po latach 90.

Twórcy mówią o ewolucji bohaterki. - Naszym celem jest pokazać, że Lara stale się zmienia. Jej DNA pozostaje, ale każda przygoda ją kształtuje - powiedział Will Kerslake.