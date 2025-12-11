112 na sterydach. Smartfony z Androidem ułatwią wzywanie pomocy

Google wprowadza funkcję Android Emergency Live Video, która - jak sama nazwa wskazuje - pozwala na korzystanie z wideorozmów podczas kontaktu ze służbami ratowniczymi.

Na razie nowa funkcja dostępna jest jedynie w Stanach Zjednoczonych oraz wybranych regionach Niemiec i Hiszpanii, ale Google deklaruje, że trwają już rozmowy ze służbami ratowniczymi z innych krajów. Docelowo rozwiązanie to ma być dostępne globalnie.

Jak działa Android Emergency Live Video? Jeśli podczas połączenia z numerem alarmowym dyspozytor uzna, że słowny opis zdarzenia nie jest wystarczający, może wysłać prośbę o udostępnienie podglądu z aparatu telefonu. Wówczas komunikat z prośbą o aktywację funkcji pojawi się na ekranie dzwoniącego. Google zapewnia, że połączenia są szyfrowane.

Aby korzystać z nowej funkcji nie jest konieczna aktualizacja systemu operacyjnego. Android Emergency Live Video udostępniane jest w ramach aktualizacji Usług Google Play na smartfonach z Androidem 8 lub nowszym.