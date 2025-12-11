Mobile

112 na sterydach. Smartfony z Androidem ułatwią wzywanie pomocy

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Google wprowadza funkcję Android Emergency Live Video, która - jak sama nazwa wskazuje - pozwala na korzystanie z wideorozmów podczas kontaktu ze służbami ratowniczymi.

Na razie nowa funkcja dostępna jest jedynie w Stanach Zjednoczonych oraz wybranych regionach Niemiec i Hiszpanii, ale Google deklaruje, że trwają już rozmowy ze służbami ratowniczymi z innych krajów. Docelowo rozwiązanie to ma być dostępne globalnie. 

Jak działa Android Emergency Live Video? Jeśli podczas połączenia z numerem alarmowym dyspozytor uzna, że słowny opis zdarzenia nie jest wystarczający, może wysłać prośbę o udostępnienie podglądu z aparatu telefonu. Wówczas komunikat z prośbą o aktywację funkcji pojawi się na ekranie dzwoniącego. Google zapewnia, że połączenia są szyfrowane. 

Aby korzystać z nowej funkcji nie jest konieczna aktualizacja systemu operacyjnego. Android Emergency Live Video udostępniane jest w ramach aktualizacji Usług Google Play na smartfonach z Androidem 8 lub nowszym.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login