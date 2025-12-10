iiyama rusza na święta. Taniej do 200 zł

iiyama przygotowała ofertę z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W ofercie znalazło się pięć modeli w cenach promocyjnych, obniżonych nawet o 200 zł.

iiyama to czołowy producent monitorów profesjonalnych i gamingowych. Od 5 grudnia do 7 stycznia klienci mogą skorzystać z rabatów na różne modele.

Lista modeli

W promocji nabyć można monitor GB2471HS-B1. Matryca LED typu Fast IPS oferuje jakość obrazu i płynność działania dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasowi reakcji wynoszącemu zaledwie 0,3 ms. Cena: 459 zł zamiast 519 zł.

G2771HS-B1 z kolei oferuje obraz o wysokiej jakości i niezwykle szybki czas reakcji. Nowe technologie, takie jak NVIDIA G-SYNC dbają o płynność w rozgrywce. Cena: 499 zł zamiast 559 zł.

Monitor G2771QS-B1 to profesjonalne urządzenie, które dzięki technologii Fast IPS oraz częstotliwości odświeżania 200 Hz zapewnia płynny i krystalicznie czysty obraz. Rozdzielczość WQHD dostarcza doskonałe wizualne wrażenia. Monitor kupić można w cenie 599 zł zamiast 699 zł.

Monitor GB3290QSU-B1 zapewnia płynną rozgrywkę dzięki odświeżaniu 240Hz i szybkiemu czasowi reakcji 1ms MPRT. Monitor oferuje rozdzielczość QHD. Do tego FreeSync Premium i VRR (Variable Refresh Rate) gwarantują dostosowanie się do zmieniającej liczby klatek. Z obniżką o 200 zł monitor można nabyć za 1199 zł.

Monitor GCB3482WQSU-B1 z zakrzywieniem 1500R otacza pole widzenia. Matryca VA o rozdzielczości 3440x1440 gwarantuje kontrasty i żywe kolory. Częstotliwość odświeżania 120Hz zapewnia z kolei płynny i dynamiczny ruch. Cena: 999 zł zamiast 1199 zł.