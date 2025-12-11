Karty graficzne

Masz kartę Radeon RX 9000? Koniecznie sprawdź FSR Redstone

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

AMD wprowadza FSR Redstone – zestaw technik opartych na uczeniu maszynowym, który znacząco poprawi płynność i jakość grafiki w grach. Skorzystają jednak tylko ci gracze, którzy posiadają najnowsze karty Radeon RX 9000.

FSR Redstone to nie pojedyncza technika, a właściwie cały zestaw rozwiązań, które deweloperzy mogą implementować w grach, aby podnieść zarówno jakość obrazu, jak i ogólną płynność rozgrywki. Nowa era FSR łączy rekonstrukcję obrazu, generowanie klatek oraz inteligentne techniki związane z oświetleniem – wszystkie napędzane przez modele uczenia maszynowego (ML).

W skład FSR „Redstone” wchodzą cztery kluczowe elementy:

  • FSR Upscaling (dawniej FSR 4): Nowa generacja upscalera wykorzystuje uszczenie maszynowe do rekonstrukcji szczegółowego, ostrego obrazu z klatek renderowanych w niższej rozdzielczości. Rozwiązanie ma pozwolić na znaczące zwiększenie płynności animacji przy zachowaniu jakości zbliżonej do obrazu generowanego w natywnej rozdzielczości.
  • FSR Frame Generation: Technika generowania klatek przewiduje i wstawia dodatkowe klatki pomiędzy te renderowane przez GPU. Efekt? Wyraźnie wyższy FPS i płynniejsza animacja – szczególnie ważne w dynamicznych grach akcji.
  • FSR Ray Regeneration: Algorytm odtwarza pełną jakość efektów ray tracingu z ograniczonej liczby próbek, co znacząco redukuje koszt obliczeniowy tej techniki. Dzięki temu obraz z efektem śledzenia promieni jest czystszy i pozbawiony typowego szumu.
  • FSR Radiance Caching: Technika inteligentnie uczy się, jak światło propaguje się w danej scenie, a następnie przewiduje zachowanie oświetlenia w czasie rzeczywistym. Pozwala to na tworzenie bardziej realistycznej globalnej iluminacji przy niższym obciążeniu GPU.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Następny krok dla AMD – ML jako fundament technologii FSR

FSR Redstone stanowi największy skok technologiczny w historii technologii AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Po raz pierwszy w pakiecie szeroko wykorzystano uczenie maszynowe, co zbliża AMD do konkurencyjnych rozwiązań np. NVIDIA DLSS, jednocześnie oferując otwartą, przystępną dla deweloperów architekturę.

To też wyraźny sygnał, że przyszłość renderingu w czasie rzeczywistym opiera się na połączeniu tradycyjnych technik z inteligentnymi modelami uczenia maszynowego zdolnymi do rekonstrukcji detali, klatek oraz oświetlenia.

Jak skorzystać z FSR Redstone?

Dzięki połączeniu zaawansowanego skalowania, generowania klatek, inteligentnego ray tracingu i predykcyjnego oświetlenia, FSR „Redstone” otwiera nowy rozdział w historii technologii graficznych AMD. To ambitny krok w kierunku bardziej filmowych, realistycznych i jednocześnie płynnych gier – i wyraźny sygnał, że przyszłość renderingu oparta na uczeniu maszynowym właśnie nadeszła.

Technologia została udostępniona wraz ze sterownikiem AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1 i aktualnie działa wyłącznie na najnowszych kartach graficznych z rodziny Radeon RX 9000 opartych na architekturze RDNA 4. Producent zapowiada jednak, że wsparcie będzie rozszerzane na przyszłe generacje kart graficznych.

Funkcje są dostępne w następujących grach:

  • ARC Raiders
  • Black Myth: Wukong
  • Call of Duty: Black Ops 7
  • Cash Cleaner Simulator
  • Cronos: The New Dawn
  • Cyberpunk 2077
  • Deathground
  • EXFIL
  • F1 25
  • Farming Simulator 25
  • God of War Ragnarok
  • Grand Theft Auto V Enhanced
  • Hell is Us
  • Hogwarts Legacy
  • INDUSTRIA 2 (demo)
  • Keeper
  • Mafia: The Old Country
  • Marvel Rivals
  • No More Room in Hell 2
  • Project Motor Racing
  • Qanga
  • Rem Survival
  • Ships At Sea
  • Squad
  • THE FINALS
  • The Last Caretaker
  • The Talos Principle: Reawakened
  • Titan Quest II
  • Winter Survival
  • Wreckfest 2
  • Wuthering Waves

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login