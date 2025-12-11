Masz kartę Radeon RX 9000? Koniecznie sprawdź FSR Redstone
AMD wprowadza FSR Redstone – zestaw technik opartych na uczeniu maszynowym, który znacząco poprawi płynność i jakość grafiki w grach. Skorzystają jednak tylko ci gracze, którzy posiadają najnowsze karty Radeon RX 9000.
FSR Redstone to nie pojedyncza technika, a właściwie cały zestaw rozwiązań, które deweloperzy mogą implementować w grach, aby podnieść zarówno jakość obrazu, jak i ogólną płynność rozgrywki. Nowa era FSR łączy rekonstrukcję obrazu, generowanie klatek oraz inteligentne techniki związane z oświetleniem – wszystkie napędzane przez modele uczenia maszynowego (ML).
W skład FSR „Redstone” wchodzą cztery kluczowe elementy:
- FSR Upscaling (dawniej FSR 4): Nowa generacja upscalera wykorzystuje uszczenie maszynowe do rekonstrukcji szczegółowego, ostrego obrazu z klatek renderowanych w niższej rozdzielczości. Rozwiązanie ma pozwolić na znaczące zwiększenie płynności animacji przy zachowaniu jakości zbliżonej do obrazu generowanego w natywnej rozdzielczości.
- FSR Frame Generation: Technika generowania klatek przewiduje i wstawia dodatkowe klatki pomiędzy te renderowane przez GPU. Efekt? Wyraźnie wyższy FPS i płynniejsza animacja – szczególnie ważne w dynamicznych grach akcji.
- FSR Ray Regeneration: Algorytm odtwarza pełną jakość efektów ray tracingu z ograniczonej liczby próbek, co znacząco redukuje koszt obliczeniowy tej techniki. Dzięki temu obraz z efektem śledzenia promieni jest czystszy i pozbawiony typowego szumu.
- FSR Radiance Caching: Technika inteligentnie uczy się, jak światło propaguje się w danej scenie, a następnie przewiduje zachowanie oświetlenia w czasie rzeczywistym. Pozwala to na tworzenie bardziej realistycznej globalnej iluminacji przy niższym obciążeniu GPU.
Następny krok dla AMD – ML jako fundament technologii FSR
FSR Redstone stanowi największy skok technologiczny w historii technologii AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Po raz pierwszy w pakiecie szeroko wykorzystano uczenie maszynowe, co zbliża AMD do konkurencyjnych rozwiązań np. NVIDIA DLSS, jednocześnie oferując otwartą, przystępną dla deweloperów architekturę.
To też wyraźny sygnał, że przyszłość renderingu w czasie rzeczywistym opiera się na połączeniu tradycyjnych technik z inteligentnymi modelami uczenia maszynowego zdolnymi do rekonstrukcji detali, klatek oraz oświetlenia.
Jak skorzystać z FSR Redstone?
Dzięki połączeniu zaawansowanego skalowania, generowania klatek, inteligentnego ray tracingu i predykcyjnego oświetlenia, FSR „Redstone” otwiera nowy rozdział w historii technologii graficznych AMD. To ambitny krok w kierunku bardziej filmowych, realistycznych i jednocześnie płynnych gier – i wyraźny sygnał, że przyszłość renderingu oparta na uczeniu maszynowym właśnie nadeszła.
Technologia została udostępniona wraz ze sterownikiem AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1 i aktualnie działa wyłącznie na najnowszych kartach graficznych z rodziny Radeon RX 9000 opartych na architekturze RDNA 4. Producent zapowiada jednak, że wsparcie będzie rozszerzane na przyszłe generacje kart graficznych.
Funkcje są dostępne w następujących grach:
- ARC Raiders
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 7
- Cash Cleaner Simulator
- Cronos: The New Dawn
- Cyberpunk 2077
- Deathground
- EXFIL
- F1 25
- Farming Simulator 25
- God of War Ragnarok
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Hell is Us
- Hogwarts Legacy
- INDUSTRIA 2 (demo)
- Keeper
- Mafia: The Old Country
- Marvel Rivals
- No More Room in Hell 2
- Project Motor Racing
- Qanga
- Rem Survival
- Ships At Sea
- Squad
- THE FINALS
- The Last Caretaker
- The Talos Principle: Reawakened
- Titan Quest II
- Winter Survival
- Wreckfest 2
- Wuthering Waves
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!