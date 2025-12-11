Masz kartę Radeon RX 9000? Koniecznie sprawdź FSR Redstone

AMD wprowadza FSR Redstone – zestaw technik opartych na uczeniu maszynowym, który znacząco poprawi płynność i jakość grafiki w grach. Skorzystają jednak tylko ci gracze, którzy posiadają najnowsze karty Radeon RX 9000.

FSR Redstone to nie pojedyncza technika, a właściwie cały zestaw rozwiązań, które deweloperzy mogą implementować w grach, aby podnieść zarówno jakość obrazu, jak i ogólną płynność rozgrywki. Nowa era FSR łączy rekonstrukcję obrazu, generowanie klatek oraz inteligentne techniki związane z oświetleniem – wszystkie napędzane przez modele uczenia maszynowego (ML).

W skład FSR „Redstone” wchodzą cztery kluczowe elementy:

FSR Upscaling (dawniej FSR 4): Nowa generacja upscalera wykorzystuje uszczenie maszynowe do rekonstrukcji szczegółowego, ostrego obrazu z klatek renderowanych w niższej rozdzielczości. Rozwiązanie ma pozwolić na znaczące zwiększenie płynności animacji przy zachowaniu jakości zbliżonej do obrazu generowanego w natywnej rozdzielczości.

FSR Frame Generation: Technika generowania klatek przewiduje i wstawia dodatkowe klatki pomiędzy te renderowane przez GPU. Efekt? Wyraźnie wyższy FPS i płynniejsza animacja – szczególnie ważne w dynamicznych grach akcji.

FSR Ray Regeneration: Algorytm odtwarza pełną jakość efektów ray tracingu z ograniczonej liczby próbek, co znacząco redukuje koszt obliczeniowy tej techniki. Dzięki temu obraz z efektem śledzenia promieni jest czystszy i pozbawiony typowego szumu.

FSR Radiance Caching: Technika inteligentnie uczy się, jak światło propaguje się w danej scenie, a następnie przewiduje zachowanie oświetlenia w czasie rzeczywistym. Pozwala to na tworzenie bardziej realistycznej globalnej iluminacji przy niższym obciążeniu GPU.

Następny krok dla AMD – ML jako fundament technologii FSR

FSR Redstone stanowi największy skok technologiczny w historii technologii AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Po raz pierwszy w pakiecie szeroko wykorzystano uczenie maszynowe, co zbliża AMD do konkurencyjnych rozwiązań np. NVIDIA DLSS, jednocześnie oferując otwartą, przystępną dla deweloperów architekturę.

To też wyraźny sygnał, że przyszłość renderingu w czasie rzeczywistym opiera się na połączeniu tradycyjnych technik z inteligentnymi modelami uczenia maszynowego zdolnymi do rekonstrukcji detali, klatek oraz oświetlenia.

Jak skorzystać z FSR Redstone?

Dzięki połączeniu zaawansowanego skalowania, generowania klatek, inteligentnego ray tracingu i predykcyjnego oświetlenia, FSR „Redstone” otwiera nowy rozdział w historii technologii graficznych AMD. To ambitny krok w kierunku bardziej filmowych, realistycznych i jednocześnie płynnych gier – i wyraźny sygnał, że przyszłość renderingu oparta na uczeniu maszynowym właśnie nadeszła.

Technologia została udostępniona wraz ze sterownikiem AMD Software: Adrenalin Edition 25.12.1 i aktualnie działa wyłącznie na najnowszych kartach graficznych z rodziny Radeon RX 9000 opartych na architekturze RDNA 4. Producent zapowiada jednak, że wsparcie będzie rozszerzane na przyszłe generacje kart graficznych.

Funkcje są dostępne w następujących grach: