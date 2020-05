Chociaż Apple w pierwszej chwili kojarzy się ze smartfonami, wiele zarabia również na innym sprzęcie - tabletach, komputerach, smartwatchach czy słuchawkach bezprzewodowych. Wkrótce producent powinien poszerzyć ofertę o nowość należącą do tej ostatniej kategorii. Wedle informacji podawanych między innymi przez DigiTimes, słuchawki AirPods Studio trafiły już do produkcji. Oficjalnej premiery można spodziewać się na przełomie pierwszej i drugiej połowy tego roku, raczej w tym samym okresie powinna ruszyć sprzedaż.

Dokładna specyfikacja AirPods Studio pozostaje niestety tajemnicą. Można jednak nastawiać się na to, że będą to najbardziej zaawansowane słuchawki z linii AirPods. Mają cechować się nauszną konstrukcją, łącznością bezprzewodową oraz funkcją ANC (Active Noise Cancellation). Dopisek Studio ma z kolei dawać do zrozumienia, iż użytkownicy będą cieszyć się lepszym brzmieniem niż w przypadku AirPods czy AirPods Pro.

Część źródeł sugeruje, że Apple pracuje nad dwoma wersjami słuchawek - premium z materiałami skóropodobnymi oraz skoncentrowanej na fitnessie, która wykorzystuje lżejsze i „oddychające” materiały.

Przecieki dotyczące ceny AirPods Studio pojawiają się już od początku tego miesiąca. Większość źródeł jest tutaj zgodna, Apple ma wycenić słuchawki na 349 dolarów. Nietrudno oszacować, że w Polsce oznaczałoby to kwotę około 1500 złotych.

