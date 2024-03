Apple Vision Pro na sali operacyjnej. Gogle ratują życie

W sieci nie brakuje niepochlebnych opinii na temat gogli Apple Vision Pro. Ba, część klientów najzwyczajniej zwraca produkt. Tymczasem sprzęt już teraz sprawdza się na sali operacyjnej.

Czy gogle Apple Vision Pro to zwiastun rewolucji technologicznej? Sprawa jest trochę skomplikowana, bo jak wiemy rewolucja ma charakter masowy, a w przypadku Apple Vision Pro zaporowa może okazać się cena. Cóż, niemniej ktoś musi przetrzeć szlaki. Okazuje się, że ten sprzęt może pomóc w ratowaniu ludzkiego życia.

Apple Viosion Pro na sali operacyjnej

Brytyjski dziennik Daily Mail informuje o nietypowej operacji w szpitalu Cromwell w Londynie. Otóż pielęgniarka korzystała z rzeczonych gogli, by usprawnić pracę chirurgów. Apple Vision Pro pomogły jej w przygotowaniu sali, śledzeniu zabiegu oraz w wyborze narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia operacji.

AR, czyli rzeczywistość rozszerzona w praktyce. Pielęgniarka przez gogle widziała realny świat, ale był on uzupełniony o cenne informacje wyświetlane przez Apple Vision Pro. Czy takie rozwiązanie ma sens?

Olbrzymia korzyść dla lekarzy i pacjentów?

Przeprowadzenie takiej operacji nie byłoby możliwe, gdyby nie oprogramowanie w Vision Pro dostosowane do potrzeb chirurgów. Odpowiada za nie amerykańska firma eXeX, która ma już na swoim koncie podobne dokonania; eXeX stworzyło oprogramowanie dla gogli Microsoft HoloLens.

rozwiń

Suvi Verho, główna pielęgniarka w London Independent Hospital, podkreśla, że takie zastosowanie takiego rozwiązania “eliminuje ludzkie błędy”, co z kolei przekłada się na “pewność siebie podczas operacji”. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy macie pełne zaufanie do nowinek technologicznych? A może widzicie inne zastosowania dla rozszerzonej rzeczywistości? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Daily Mail