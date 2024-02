Apple Vision Pro, najnowszy gadżet technologiczny od giganta z Cupertino, jest w teorii jednym z najbardziej zaawansowanych urządzeń do rozszerzonej rzeczywistości na rynku. W praktyce jednak, użytkownicy odkrywają dla niego niespodziewane zastosowania.

Premiera Apple Vision Pro, urządzenia łączącego elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, odbyła się niedawno. Gogle pozwalają na interakcję z rzeczywistością w wyjątkowy sposób, nie odcinając użytkownika od otaczającego go świata. Pierwsi nabywcy urządzenia zdecydowali się na jego wykorzystanie, pozostawiając otwartą kwestię, czy w sposób zamierzony. To pytanie, na które każdy musi znaleźć własną odpowiedź.

Jak można wykorzystać gogle Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro oferuje szerokie spektrum zastosowań, które mogą wykraczać poza pierwotne założenia Apple. Jedno jest niezmienne: przed oficjalnym debiutem Apple Vision Pro było jasne, że trafią do rąk tysięcy użytkowników. "Bloomberg" podał, że mimo wysokiej ceny, osiągającej 3499 dolarów (około 14 tysięcy złotych), po najnowsze urządzenie ustawiały się długie kolejki.

W teorii, gogle do wirtualnej rzeczywistości służą rozrywce, edukacji, pracy oraz umożliwiają prowadzenie spotkań w sieci. Pozwalają na instalację niezliczonych aplikacji i gier oraz oglądanie filmów w 3D.

Joanna Stern podjęła się noszenia Apple Vision Pro przez cały dzień. Dzięki temu szczegółowo zbadała możliwości, jakie oferują gogle Apple Vision Pro, gdy nosi się je nieprzerwanie przez dobę.

Na wstępie jej opowieści dowiadujemy się o innowacyjnym sposobie sterowania urządzeniem. Wystarczy skierować wzrok na wybraną ikonę, a następnie "kliknąć", wykonując odpowiedni gest palcami. Zastępuje to tradycyjną myszkę lub ekran dotykowy.

Urządzenie to może zatem zastąpić (lub uzupełnić) smartfon lub komputer. Gogle mogą wyświetlać wiele ekranów jednocześnie, w tym również obraz z podłączonego laptopa Mac. Wirtualna klawiatura, pojawiająca się przed oczami użytkownika, okazała się mało praktyczna – do pisania znacznie lepiej nadaje się tradycyjna klawiatura.

Wśród wad urządzenia wymienić należy jego nadmierne nagrzewanie się oraz konieczność częstego ładowania baterii, co 2-3 godziny. Również symulacja twarzy użytkownika (funkcja Apple Persona) nie odzwierciedla rzeczywistości w sposób zadowalający. Więcej wrażeń i sposobów wykorzystania gogli Vision Pro można poznać, oglądając dołączony film.

Gogle Apple Vision Pro i prowadzenie samochodu

To pytanie podkreśla, jak prawo pozostaje w tyle za postępem technologicznym. Obecnie brakuje przepisów dotyczących sztucznej inteligencji czy pewnych nadużyć w internecie. A co mówią kodeksy i przepisy o goglach VR? W zasadzie nic. Wiadomo, że korzystanie ze smartfona podczas jazdy (bez użycia zestawu głośnomówiącego) jest zabronione. Jeden z użytkowników YouTube zamieścił jednak film, na którym prowadzi samochód, mając na głowie Apple Vision Pro.

Oczywiście, nie jest to "zwykły" samochód, a Tesla wyposażona w autopilota. Gogle Apple pozwalają również na obserwację otoczenia przed pojazdem. Mimo to, na krótkim filmie widać, że kierowca skupia się bardziej na obsłudze gogli niż na sterowaniu autem. Czy to zachowanie jest niebezpieczne i nieroztropne? A może dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie pracy już podczas wsiadania do samochodu, co pozwoli zaoszczędzić czas na dojazdach?

Gogle Apple Vision Pro na ulicach

Korzystanie z Apple Vision Pro w przestrzeni publicznej wygląda nieco kuriozalnie Urządzenie to niewątpliwie posiada szerokie możliwości. Dużym atutem jest zapewnienie użytkownikowi znacznej prywatności – nikt postronny nie widzi tego, co widzi osoba korzystająca z gogli Apple. Jednakże, obsługa różnorodnych funkcji za pomocą gestów sprawia, że całość prezentuje się dość niezwykle.

Jeśli Apple Vision Pro osiągną popularność porównywalną z iPhonem, wkrótce nasze otoczenie stanie się naprawdę interesujące. Ludzie, których twarze częściowo zakrywają gogle, z kablem łączącym urządzenie z baterią obok, dodatkowo wykonujący machania rękami i inne dziwaczne ruchy, mogą stać się codziennym widokiem. Czy to jest obraz naszej przyszłości?

Jak użytkownicy oceniają Apple Vision Pro?

Z licznych recenzji i pierwszych opinii publikowanych na YouTube wynika, że opinie na temat gogli Apple są podzielone. Niektórzy uważają je za urządzenie genialne, które na zawsze odmieni nasz świat. Apple również jest przekonane, że ich gogle Vision Pro stanowią przełom porównywalny do momentu wprowadzenia na rynek pierwszego iPhone’a. Po jego pojawieniu odeszliśmy od klasycznych telefonów na rzecz smartfonów, które używamy do dziś. Kilka lat po tym wydarzeniu niemal nikt już nie korzysta z discmana, odtwarzacza mp3, cyfrowego aparatu jako oddzielnego urządzenia czy nawet papierowych gazet.

Z drugiej strony, nie brakuje też głosów twierdzących, że Apple Vision Pro to urządzenie przereklamowane. Wielu użytkowników uważa je za coś bardzo efektownego, ale w praktyce niezbyt użytecznego. Praca z użyciem gogli czy granie w gry nie są tak komfortowe, jak przy użyciu tradycyjnych komputerów czy konsol. Tylko czas pokaże, czy Apple ponownie odniesie wielki sukces. Warto pamiętać, że pierwszy iPhone również nie był urządzeniem idealnym.

Źródło: Gadżetomania, foto na wejście: YouTube @ CaseyNeistat