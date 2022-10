Brakuje chętnych za zakup iPhone'a 14 Plus. Wygląda na to, że Apple tym razem przestrzeliło.

Produkcja iPhone'a 14 Plus wstrzymana

Nieoficjalne informacje, ale napływające już z kilku źródeł, mówią o tym, iż producent zdecydował się wstrzymać produkcję iPhone'a 14 Plus. Powodem takiego obrotu spraw jest podobno niewielkie zainteresowanie jedną z tegorocznych nowości Apple.

Producent miał całkowicie wstrzymać produkcję (montaż) u jednego z partnerów, a dodatkowo kontaktować się z firmami dostarczającymi komponenty niezbędne do składania kolejnych egzemplarzy. W tym kontekście też pojawiają się ciekawe informacje, bowiem mówi się o planach redukcji zamówień o nawet 90%.

iPhone'a 13 mini zastąpiony w kiepski sposób

Do całkowitej rezygnacji z tego modelu oczywiście nie dojdzie. To, że Apple mogło się przeliczyć nie zmienia tego, że siła marki jest ogromna i nawet w przypadku rozczarowujących wyników danego urządzenia mogą być one wyższe niż u konkurencji. Sugeruje się, że wstrzymanie produkcji jest tymczasowe i służy do ponownego oceniania popytu na iPhone'a 14 Plus.

Cała sprawa jest o tyle interesująca, że mówimy o największej nowości wśród czterech zaprezentowanych ostatnio smartfonów. Co więcej, iPhone 14 Plus pojawił się kosztem następcy iPhone'a 13 mini, bo jak argumentowano zainteresowanie kompaktowymi smartfonami nie zadowalało Apple.

Czy w ogólnym rozrachunku Apple będzie miało problem? Raczej nie, bo nic nie wskazuje na to, aby gorzej od oczekiwań wypadała sprzedaż pozostałych nowości. A w przypadku iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max może być nawet lepiej niż zakładano. Znów zdaje się zatem potwierdzać slogan, że jeśli kupować iPhone'a to najdroższego. W tym roku ma to o tyle sensu, że właśnie warianty Pro przyniosły jakiekolwiek znaczące zmiany względem zeszłorocznych propozycji.

Źródło: gsmarena, @unusual_whales, foto: apple