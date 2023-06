Za nami wielka konferencja Apple WWDC 2023. Podsumujmy pokrótce to, co pokazał nam amerykański gigant. Jest tego sporo!

WWDC 2023 za nami. Gogle Apple Vision Pro skradły show

Trudno mieć co do tego wątpliwości – największym hitem tegorocznej konferencji WWDC są gogle Apple Vision Pro. Długo wyczekiwane okulary rzeczywistości mieszanej to technologiczne cudeńko, które ze względu na cenę długo jednak nie stanie się mainstreamowym hitem. Biorąc pod uwagę ich duże możliwości, wrażenie robi smukła konstrukcja. Poniżej zdjęcie wykonane przez Grzegorza, który jest na miejscu:



fot. Grzegorz Świątek

15-calowy MacBook Air i potężne komputery Mac

Podobnie – ze względu na połączenie dużej mocy z niewielkimi gabarytami – wrażenie robi też nowy, 15-calowy MacBook Air. To laptop z 15,3-calowym wyświetlaczem Liquid Retina o jasności 500 nitów, ważący zaledwie 1,5 kilograma i mający 11,5 mm grubości. Ma na pokładzie procesor M2 zapewniający wysoką wydajność, a równocześnie aż 18-godzinny czas pracy.



fot. Grzegorz Świątek

Do tego dochodzą: 3 mikrofony, kamera Full HD i 6 głośników. Nie brakuje też współczesnych standardów łączności przewodowej i bezprzewodowej, a dopełnieniem całości jest ultraciche działanie (dzięki konstrukcji wolnej od wentylatorów). Ile za to wszystko? Ceny rozpoczną się od 7299 złotych (lub 6699 zł w sektorze edukacyjnym).

Podczas konferencji pokazano też nowe komputery Mac Studio i Mac Pro – z zupełnie nowymi układami M2 Ultra. Mówimy tu między innymi o 24-rdzeniowym CPU i 76-rdzeniowym GPU, obsłudze 192 GB RAM-u i przepustowości 800 GB/s. Jeśli chodzi o ceny modelu Pro, to rozpoczną się od 39 199 zł (lub 26 799 zł w sektorze edukacyjnym)



fot. Grzegorz Świątek

Co nowego w iOS 17 i iPadOS 17?

Jak to na WWDC, dużo czasu poświęcono nowościom software’owym. Dowiedzieliśmy się na przykład, że w iOS 17 pojawią się Plakaty kontaktów (czyli pełnoekranowe prezentacje osób dzwoniących), transkrypcja wiadomości głosowych, udoskonalone Naklejki w aplikacji Wiadomości, udostępnianie kontaktów z NameDrop, ulepszona autokorekta i nowy panel informacyjny, który pojawi się na ekranie podczas ładowania…

Dzięki aktualizacji iPadOS 17 tablety Apple zyskają nowe opcje personalizacji na ekranie blokady, interaktywne widżety na ekranie głównym, usprawnioną obsługę PDF-ów, aplikację Zdrowie oraz kilka udoskonaleń w kontekście Wiadomości…

System tvOS 17 wprowadzi FaceTime i wideokonferencji na ekranie telewizora, rozbudowane centrum sterowania czy też funkcję wzmacniania dialogów (dzięki której rozmowy bohaterów w filmach i serialach będą lepiej słyszalne), a aktualizacja watchOS 10 sprawi, że aplikacje będą lepiej wykorzystywać cały ekran zegarka.

macOS Sonoma – nowe możliwości na komputerach Apple

Ważną zapowiedzią był także macOS Sonoma – najnowszy system operacyjny na komputery Apple. Ta nowa wersja przyniesie między innymi spersonalizowane i interaktywne widżety, „inteligentne” narzędzia do wideokonferencji oraz dynamiczne wygaszacze ekranu. Do tego przeglądarka Safari obsłuży profile użytkowników, a Klawiatura zaoferuje zaawansowaną autokorektę.

Przede wszystkim jednak na komputerach Mac pojawi się specjalny tryb dla graczy. Po jego aktywacji gry są traktowane priorytetowo przy przydzielaniu zasobów CPU i GPU, a opóźnienia przesyłania dźwięku i poleceń z padów – zredukowane do minimum. Wśród gier, które mają świetnie działać na macOS wymieniono Death Stranding: Director’s Cut, Resident Evil Village, ELEX II, No Man’s Sky oraz – polskie – Layers of Fear czy The Medium.



fot. Grzegorz Świątek

To krótki przegląd – już niebawem na benchmarku pojawi się natomiast pełna relacja z konferencji WWDC 2023 – ze zdjęciami i informacjami, jakie Grzegorzowi udało się uzyskać na miejscu!

Źródło: Apple, inf. własna. Foto na wejście: Grzegorz Świątek