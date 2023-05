Wydana w ostatnim czasie najnowsza aktualizacja iOS 16.5 oraz iPadOS 16.5 sprawia, że telefony i tablety nie współpracują z oryginalnym akcesorium Apple.

Ostatnia aktualizacja systemów operacyjnych dla jednych z czołowych urządzeń Apple, czyli iPhone’ów i tabletów sprawia, że użytkownicy nie mogą korzystać z dedykowanej przejściówki ze złącza Lightning na USB 3 do aparatu. O problemach piszą m.in użytkownicy Reddita, którzy jako winowajcę wskazują najnowszą wersję iOS/iPadOS.

iOS 16.5 zepsuł kompatybilność sprzętu z akcesorium Apple

Przejściówka, o której mowa służy do przenoszenia zdjęć i filmów z aparatu bezpośrednio na iPhone’a lub iPada. To dodatek, który często jest stosowany przez twórców kreatywnych na co dzień pracujących m.in. na iPadach.

“Od miesięcy używam oficjalnej przejściówki Apple Lightning na USB 3 do aparatu (...). Gdy zaktualizowałem system do iOS 16.5, adapter nie tylko w ogóle nie komunikuje się, ale nawet nie ładuje mojego telefonu” – wyjaśnia jeden z użytkowników akcesorium, który zwraca uwagę na problem ze sprzętem, którego wypowiedź cytuje portal 9to5Mac. “To musi być problem z iOS 16.5. Bardzo źle wygląda oficjalne akcesorium Apple, które przestaje działać przez aktualizację” – dodaje.

Przejściówka, której dotyczy problem (Źródło: Apple)

Jak wynika z komentarzy, kosztująca w Polsce 239 zł przejściówka staje się całkowicie bezużyteczna po aktualizacji. Akcesorium nie tylko nie komunikuje się telefonem lub tabletem jednocześnie uniemożliwiając przesyłanie plików, ale też nie pozwala na ładowanie urządzeń.

Gigant z Cupertino nie odniósł się do problemów, które dotyczą przejściówki. Wiadomo jednak, że Apple testuje kolejną wersję systemu oznaczoną numerem 16.6. Należy jednak spodziewać się, że wkrótce pojawi się łatka rozwiązująca rzeczony problem, która trafi do odbiorców w wydaniu iOS 16.5.1. Aby sprawdzić, z jakiej aktualnie wersji oprogramowania korzystasz, przejdź do Ustawień > Ogólne > Uaktualnienia.