Zaprezentowany dziś iPad Pro z czipem M2 trudno nazwać rewolucją. Cicha premiera świadczy o tym, że Apple raczej nie ma nic konkretnego do pokazania. No, może poza ceną, która do najniższych nie należy. Co nowego w iPadzie Pro z M2?

Nowy iPad Pro ma jedną istotną nowość. Potężny procesor M2

Apple nie poświęciło w tym roku szczególnej uwagi do zaprezentowania nowych iPadów. Razem z mocarnym iPadem Pro z M2 podczas cichej premiery w formie komunikatu prasowego pojawił się także tańszy iPad 10. generacji.

Taka decyzja ze strony giganta z Cupertino nie powinna szokować w świetle tego, co nowego pojawiło się w nowym tablecie z dopiskiem Pro - a właściwie tego, co się nie pojawiło.

Specyfikacja iPad Pro M2 (2022) to przede wszystkim potężny czip M2, który ma zapewnić płynną pracę w najbardziej wymagających aplikacjach. W pełni jednak wykorzystają go głównie profesjonaliści, dla których to urządzenie jest przeznaczone.

Do wyboru klientów Apple oddaje w tym roku (jak zwykle) dwa warianty różniące się przekątną ekranu. W mniejszym zastosowano 11-calowy wyświetlacz Liquid Retina (2388 x 1668 px i 264 ppi), większy natomiast to 12,9-calowa matryca wykonana w technologii Liquid Retina XDR (2732 x 2048 px i 264 ppi).

Czip M2 w iPad Pro to zaskoczenie, które nikogo nie zaskoczyło

Na temat wydajności procesorów Apple M2 trudno powiedzieć, że jest wysoka. To „zabawka” potrafiąca obsłużyć najbardziej wymagające programy, a zatem z jednej strony dziwi jej zastosowanie w przenośnym tablecie.

Z drugiej strony natomiast, już poprzednia generacja wyposażona w M1 ustanowiła iPady Pro jako pełnoprawne narzędzie dla profesjonalistów. M2 w tegorocznej generacji nie jest zatem zaskoczeniem - Apple chce dać sprzęt dla najbardziej wymagających i decydując się na zastosowanie procesora z komputerów spełnia to zadanie doskonale.

Aparaty w nowym iPadzie Pro (2022) robią wrażenie

Główny obiektyw w iPad Pro z M2 (2022) to soczewka 12 Mpx o przysłonie f/1.8, którą wspiera ultraszerokokątny obiektyw 10 Mpx (f/2.4) o polu widzenia 125 stopni.

Nie brakuje 2x zoomu optycznego, 5x cyfrowego oraz autofokusu z funkcją Focus Pixels. Filmy tabletem iPad Pro można nagrywać w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s. Wideorozmowy poprowadzimy natomiast przy użyciu 12-megapikselowego obiektywu z przysłoną f/2.4.

iPad Pro M2: cena nie jest niska, a zamówienia można składać już dziś

Tanio nie jest, ale to nie powinno nikogo dziwić. Apple po wrześniowej konferencji produktowej, na której zaprezentowano m.in. iPhone 14 Pro Max postanowiło podnieść ceny większości swoich produktów. Tym sposobem, cena iPad Pro M2 (2022) zaczyna się od 5199 zł.

iPad Pro M2 z ekranem Liquid Retina 11”: 5199 zł

iPad Pro M2 z ekranem Liquid Retina XDR 12,9”: 7199 zł

iPad Pro M2 z ekranem Liquid Retina 11” (WiFi + Cellular): 6199 zł

iPad Pro M2 z ekranem Liquid Retina 12,9” (WiFi + Cellular): 8199 zł

Wzrost cen względem poprzedniego modelu jest znaczący. Ceny starszej generacji zaczynały się od 3899 zł za podstawowy model oraz 5499 zł za wariant z większym ekranem.

Zamówienia można składać już dziś w oficjalnym sklepie Apple, a wysyłka urządzeń rozpocznie się 26 października.

Źródło: Apple