Pozew zbiorowy przeciwko Apple, który został złożony w 2019 roku najprawdopodobniej wkrótce zakończy się ugodą. Jej efektem jest wprowadzenie nowej polityki w App Store i przekazanie ustalonej kwoty na specjalny fundusz dla małych programistów.

Apple poszło na ugodę i wprowadza zmiany w App Store

Pozew, który został wniesiony przeciwko Apple przez twórców aplikacji na iOS dotyczył głównie wymogu korzystania z narzuconego systemu płatności w ramach którego firma z Cupertino pobierała prowizję. Możliwość opłacania usług bezpośrednio u właścicieli aplikacji była zakazana przez regulamin App Store. Właśnie z tego powodu aplikacje na Androida były często tańsze, niż te przeznaczone na iOS.

W ramach ugody Apple postanowiło jednak zmienić regulamin sklepu i nieco ułatwić zarabianie programistom. Niestety nadal nie będzie perfekcyjnie. Nowa polityka pozwoli twórcom wykorzystywać środki komunikacji masowej, takie jak wiadomości e-mail, w ramach których możliwe będzie przedstawianie oferty użytkownikom aplikacji.

W związku z tym - opłata za abonament/subskrypcję będzie mogła zostać zrealizowana poza App Store. Wyświetlanie komunikatu z tego rodzaju ofertą w aplikacji będzie jednak nadal zakazane.

Apple ułatwi komunikację twórców aplikacji z ich klientami

Zmiany będą dotyczyć również cen aplikacji oraz mikropłatności. App Store do tej pory pozwalało wybierać spośród niespełna 100 różnych cen. W ramach ugody limit ma zostać zmieniony na ponad 500.

Pojawi się też fundusz dla programistów - niestety Polacy z niego nie skorzystają

W umowie ugodowej znalazł się również zapis, z którego wynika, że Apple uruchomi specjalny program wspierający małych twórców aplikacji (tzn. tych, którzy zarabiają poniżej miliona dolarów rocznie). Prowizja dla takich programistów zostanie zmniejszona aż o połowę.

Firma Tima Cooka deklaruje wypłacenie twórcom, którzy znacznie przyczynili się do rozwoju App Store od 250 do 30.000 dolarów. Łączny budżet na ten cel to 100 milionów dolarów.

Ocenę wsparcia pozostawiam komentującym - dajcie znać, czy Waszym zdaniem taka kwota na tle niemal 25 miliardów dolarów przychodu w pierwszym kwartale 2021 jest odpowiednia i co sądzicie o zmianach w polityce App Store.

Źródło: theverge.com