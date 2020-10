Arctic wprowadza do oferty swoje topowe chłodzenie dla procesorów – model Freezer 50 ma oferować bardzo dobrą wydajność i ciekawy design, a przy tym wyróżniać się atrakcyjną ceną. To jedna z ciekawszych propozycji, jakie ostatnio pojawiły się na rynku.

Pamiętacie test chłodzenia Arctic Freezer 50 TR? To cooler typowo pod procesory AMD Ryzen Threadripper, który zaskoczył nas dobrymi osiągami, ciekawym designem i niewygórowaną ceną. Wracamy do tematu, bo w ofercie producenta pojawił się model Freezer 50 – tym razem jest to wersja dla popularnych układów Intel i AMD.

Arctic Freezer 50 dla popularnych procesorów

Nowe chłodzenie na pierwszy rzut oka wygląda tak jak Freezer 50 TR. Nadal mamy do czynienia z efektowną stylistyką, którą wzbogacono adresowalnym podświetleniem LED. Efektami świetlnymi można sterować z poziomu płyty głównej (w sprzedaży pojawi się też wersja z pilotem).

Konstrukcja wykorzystuje dwa wieżowe radiatory i sześć niklowanych ciepłowodów (w wersji TR zastosowano większą stopę i osiem rurek cieplnych). Na aktywną część cooler składają się dwa wysokociśnieniowe wentylatory z serii P – z przodu umieszczono model 120-milimetrowy, a między wieżami 140-milimetrowy.



Wentylatory zamontowano w układzie push-pull

Arctic Freezer 50 będzie hitem?

Arctic Freezer 50 TR pasował tylko do procesorów AMD Ryzen Threadripper pod gniazda TR4 i sTRX4. Zwykła wersja (bez dopisku TR) została przystosowana do popularniejszych procesorów – w zestawie znajdują się zapinki do podstawek AMD AM4 oraz Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011(-3) i LGA 2066.

Chłodzenie wyróżnia się także ceną - Freezer 50 w wersji bez kontrolera został wyceniony na 60 euro, a z kontrolerem na 70 euro. W Polsce powinniśmy się spodziewać cen odpowiednio na poziomie 260 i 300 złotych.

Producent twierdzi, że jego nowe chłodzenie jest tańsze i wydajniejsze od topowych modeli konkurencji (m.in. be quiet! Dark Rock Pro 4 i Noctua NH-D15). Czy rzeczywiście jest godne uwagi? Wkrótce się przekonacie - tak się składa, że cooler trafił do naszej redakcji i niebawem opublikujemy jego test.

Źródło: Arctic, inf. własna

