Testujemy najnowsze chłodzenie firmy Arctic. Model Freezer 50 to topowa propozycja producenta, która ma sprostać nawet najwydajniejszym procesorom Intel i AMD. Jak jest w rzeczywistości? Sprawdziliśmy to na jednym z najwydajniejszych modeli Ryzen 3000.

Jakiś czas temu testowaliśmy chłodzenie Arctic Freezer 50 TR, a więc jeden z najciekawszych coolerów CPU w ofercie firmy Arctic. Konstrukcja oferuje dobrą wydajność, fajnie wygląda, a do tego została atrakcyjnie wyceniona. Jest tylko jeden problem – Freezer 50 TR pasuje wyłącznie do procesorów AMD Ryzen Threadripper i nie można go zamontować na innych podstawkach.

Producent najwyraźniej wysłuchał próśb fanów i przygotował model Freezer 50 – to podobne chłodzenie, które pasuje do pozostałych procesorów Intel i AMD. Jako, że wcześniejsza wersja zrobiła na nas dobre wrażenie, postanowiliśmy sprawdzić także nowy, uniwersalny model „pięćdziesiątki”.

W tym artykule znajdziesz:

Czym się różni chłodzenie Arctic Freezer 50 od Freezer 50 TR?

Mimo podobnego oznaczenia, modele Freezer 50 TR i Freezer 50 różni kilka szczegółów w budowie – poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji obydwóch coolerów.

Model Arctic Freezer 50 Arctic Freezer 50 TR Radiator 2x wieżowy (aluminiowy) 2x wieżowy (aluminiowy) Ciepłowody 6x 6 mm (niklowane) 8x 6 mm (niklowane) Wentylatory » Arctic P 120 mm (łożysko FDB)

» Arctic P 140 mm (łożysko FDB) » Arctic P 120 mm (łożysko FDB)

» Arctic P 140 mm (łożysko FDB) Prędkość obrotowa » 120 mm: 200 - 1800 RPM

» 140 mm: 200 - 1700 RPM » 120 mm: 200 - 1800 RPM

» 140 mm: 200 - 1700 RPM Generowany hałas do 0,4 sona do 0,4 sona Wydajność b.d. b.d. Ciśnienie statyczne b.d. b.d. Wyposażenie » pasta termoprzewodząca Arctic MX-4

» kontroler podświetlenia (opcjonalnie) » pasta termoprzewodząca Arctic MX-4

» kontroler podświetlenia (opcjonalnie) Kompatybilność » AMD AM4

» Intel LGA 115X, 1200, 2011(-3), 2066 » AMD TR4, sTRX4 Wydajność (TDP) 250 W 250 W Wymiary/waga 166 x 149,5 x 148 mm / 1160 g 165 x 149,5 x 147,8 mm / 1242 g Cena 60 euro

(70 euro z kontrolerem) 70 euro

(75 euro z kontrolerem)

Producent zastosował podobną budowę radiatorów i te same wentylatory, ale konieczne było zmniejszenie stopy i odjęcie dwóch ciepłowodów. Efekt jest taki, że nowa wersja coolera pasuje już do najpopularniejszych podstawek Intel i AMD.

Arctic Freezera 50 powinien u nas kosztować około 260 złotych, ale w sprzedaży będzie dostępna także wersja z kontrolerem za około 300 zł. Mówimy więc segmencie droższych coolerów CPU, który już właściwie zbliża się do tanich chłodzeń AiO w rozmiarze 240 lub 280 mm. Czy nowy Freezer jest warty tych pieniędzy?

Arctic Freezer 50 - rzut okiem na chłodzenie

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, Freezer 50 wygląda bardzo podobnie do modelu Freezer 50 TR (na pierwszy rzut oka to właściwie te same konstrukcje).

Chłodzenie zostało utrzymane w efektownej stylistyce, które powinno przypaść do gustu osobom budującym nowoczesny zestaw do gier lub stację roboczą. Cóż, taki design cieszy się sporą popularnością, więc producent postanowił podążyć za najnowszymi trendami.

Radiator został obudowany czarnymi, plastikowymi osłonami, a na górnej ściance znalazło się adresowalne podświetlenie LED (dwa paski i logo Arctic). Może nie jest to zbyt rozbudowana konfiguracja "leduf", ale pozwoli nieco upiększyć wnętrze komputera.



Osoby nieposiadające płyty głównej z kompatybilnym systemem podświetlania mogą wybrać chłodzenie w wersji z dodatkowym kontrolerem

System podświetlenia korzysta z 3-pinowej wtyczki (5V), więc można nim sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej (obsługiwane są wszystkie najpopularniejsze systemy: ASRock Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync). Dla osób nieposiadających kompatybilnej płyty głównej producent przygotował specjalną wersję coolera z zewnętrznym kontrolerem (pilocik).

Jeżeli chodzi o konstrukcję, mamy do czynienia z dwoma wieżowymi radiatorami z niklowanego aluminium, które przeszyto sześcioma niklowanymi ciepłowodami o średnicy 6 mm. Konstrukcja sprawia wrażenie symetrycznej, ale żeberka z przodu tworzą cieńszy blok, a z tyłu grubszy (nie znajdziemy tam wentylatora).



W odróżnieniu od większości coolerów, gdzie ciepłowody są spłaszczone poziomo, tutaj rurki cieplne lekko spłaszczono pionowo - takie rozwiązanie pozwoliło zmieścić więcej elementów na mniejszej powierzchni podstawy

Zwykła wersja modelu Freezer 50 przeznaczona jest dla mniejszych procesorów, więc nie było tutaj konieczności stosowania tak dużej podstawy, jak w przypadku modelu Freezer 50 TR. Nadal jednak mamy do czynienia z konstrukcją bazującą na bezpośrednim kontakcie ciepłowodów z procesorem, co powinno mieć przełożenie na lepsze odprowadzanie ciepła z układu do radiatora.

Konfiguracja wentylatorów pozostała ta sama. Producent zastosował dwa wysokociśnieniowe „śmigiełka” z serii Arctic P w konfiguracji push-pull - z przodu znalazł się model o średnicy 120 mm, a w środku umieszczono model o średnicy 140 mm.

W obydwóch przypadkach zastosowano dynamiczne łożysko olejowe (FDB), które ma oferować długą żywotność i wysoką kulturę pracy. Obroty wentylatorów można regulować w zakresie 200-1800 RPM (120 mm) i 200-1700 RPM (140 mm), a maksymalny generowany hałas nie przekracza 0,4 sona.

Szkoda tylko, że wentylatory są zintegrowane z plastikową ramką, bo nie można ich wymienić na inny model. Nie ma również możliwości regulacji położenia wentylatorów, co może powodować problemy z kompatybilnością z wysokimi modułami pamięci RAM.

Montaż chłodzenia Arctic Freezer 50

Arctic Freezer 50 pasuje prawie do wszystkich nowych podstawek pod obecne procesory Intel i AMD (wyjątkiem jest tutaj platforma AMD TR4/sTRX4, dla której producent przygotował specjalną wersję Freezer 50 z dopiskiem TR).

Jeżeli chodzi o wyposażenie, w zestawie znajdziemy niezbędne elementy montażowe oraz saszetkę pasty termoprzewodzącej Arctic MX-4 (powinna wystarczyć na 2 - 3 aplikacje). Jest dobrze, ale w sprzęcie tej klasy raczej spodziewaliśmy się dodanie całej tubki „MX czwórki”.

Producent zdążył już nas przyzwyczaić, że w zestawie nie znajdziemy instrukcji montażu, a jedynie kartonik z kodem QR z odnośnikiem do strony producenta – to właśnie tam znalazły się wszystkie poradniki dotyczące instalacji coolera.



Montaż na platformie AMD AM4 jest wyjątkowo prosty - wsporniki przykręcamy do standardowego backplate'u

Sam montaż nie jest zbyt skomplikowany. W przypadku platform Intel LGA 2011/2066 i AMD AM4 zaczynamy od przykręcenia śrubek i wsporników, natomiast w przypadku Intel LGA 115X/1200 konieczne jest wykorzystanie jeszcze dodatkowego backplate’u (jest on dodawany w zestawie).

Kolejnym krokiem jest przykręcenie coolera do wsporników (przedtem konieczne jest wyjęcie środkowego wentylatora). Śrubki zostały schowane między wysokimi radiatorami, więc warto zaopatrzyć się w długi śrubokręt.

Na sam koniec wystarczy podłączyć przewody - kabelki z wentylatorów można podpiąć „rozgałęziaczem” do jednego gniazdka 4-pin, a podświetlenie do złącza 3-pin 5V na płycie głównej.



Freezer 50 jest kompatybilny z pamięciami RAM o wysokości do 37,5 mm

Chłodzenie ma dosyć spore rozmiary, przez co może kolidować z wysokimi modułami pamięci (powyżej 37,5 mm) i sprawiać problemy w węższych obudowach. Warto o tym pamiętać przed ewentualnym zakupem sprzętu!

Testy chłodzenia Arctic Freezer 50

Testy chłodzenia przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900XT - to jeden z najwydajniejszych i najbardziej wymagających modeli dla platformy AMD AM4. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, postanowiliśmy dodatkowo podkręcić jednostkę do 4,4 GHz (i to przy dosyć wysokim napięciu rzędu 1,4 V).

Wydajność chłodzenia Arctic Freezer 50 porównaliśmy do popularnego coolera SilentiumPC Fortis 3 HE1425 oraz do zestawu chłodzenia cieczą be quiet! Silent Loop 280. Za kontrolę obrotów w każdym przypadku odpowiadała płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 25,5 stopni Celsjusza, a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 50 cm (bez obudowy).

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek be quiet! Silent Loop 280

(max. 40 dB) 77

38 Arctic Freezer 50

(max. 40 dB) 80

43 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 41 dB) 84

45

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek be quiet! Silent Loop 280

(max. 45 dB) 92

42 Arctic Freezer 50

(max. 41 dB) 93

47 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 41 dB) 100

46

Freezer 50 bez problemu poradził sobie z 12-rdzeniowym Ryzenem 9 3900XT (i to nawet po solidnym OC!). Zaskakujące jest jednak to, że chłodzenie wypadło niewiele gorzej od zestawu AiO, a przy tym było od niego wyraźnie cichsze - co prawda po OC wentylatory rozkręcały się do maksymalnej prędkości obrotowej, ale generowały wtedy tylko lekki szum powietrza.

LED-owy mocarz - warto kupić?

Arctic Freezer 50 to jedno z tych chłodzeń, które ma szansę odnieść spory sukces – jest wydajne, ciche, efektowne, a przy tym zostało dobrze wycenione. Jest jednak kilka rzeczy, które producent przeoczył, a przydałoby się poprawić.

Freezer 50 to typowy „dwuwieżowiec”, który swoimi rozmiarami może budzić respekt. Chłodzenie oferuje ogromną powierzchnię rozpraszania ciepła, a do tego wykorzystuje dwa wysokociśnieniowe wentylatory – zastosowane śmigiełka są bardzo ciche, ale zostały zintegrowane z plastikową obudową, więc nie ma możliwości ich wymiany na inne modele. W odróżnieniu od wersji Freezer 50 TR, zwykły Freezer 50 jest przeznaczony dla popularniejszych procesorów Intel i AMD.

Rozmiary chłodzenia mają przełożenie na świetną wydajność - Freezer 50 w naszym teście bez problemu poradził sobie z 12-rdzeniowym modelem Ryzen 9 3900XT (i to nawet po mocnym podkreceniu!). Cooler zaoferował tutaj tylko nieco gorszą wydajność od chłodzenia wodnego AiO, ale był od niego znacznie cichszy. Pod tym względem projektanci szwajcarskiej firmy odwalili kawał dobrej roboty.

Oprócz wydajności, producent zadbał również o wygląd coolera. „Pięćdziesiątka” wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, a do tego została przyozdobiona kolorowymi LED-ami – efektami świetlnymi można sterować z poziomu płyty głównej lub z opcjonalnego kontrolera. Freezer 50 na pewno zainteresuje tych klientów, którzy budują wydajny i efektowny zestaw.

Warto dodać, że montaż nowego modelu nie należy do skomplikowanych, więc powinni sobie z nim poradzić nawet mniej doświadczeni użytkownicy. Konstrukcja ma jednak dosyć pokaźne rozmiary, więc będzie kolidować z wyższymi modułami pamięci RAM, a ponadto może się nie zmieścić do węższych obudów. Przydałoby się też dodać w zestawie większą porcję pasty termoprzewodzącej (tym bardziej, że to jeden z topowych modeli producenta). Liczymy, że producent poprawi te wszystkie problemy w kolejnej wersji Freezera.

Dobra wydajność, cicha praca i efektowny wygląd. To jednak nie wszystko, bo do atutów chłodzenia możecie jeszcze dopisać atrakcyjną cena. Zwykły model Arctic Freezer 50 ma u nas kosztować około 260 złotych, a wersja z kontrolerem podświetlenia około 300 złotych – będzie to jedna z tańszych tego typu konstrukcji na rynku. Jeżeli szukacie porządnego chłodzenia i nowy model Arctica będzie pasował do innych elementów komputera, nie ma się nad czym zastanawiać!

Arctic Freezer 50 - ocena końcowa:

ciekawy wygląd (w tym podświetlenie RGB LED)

bardzo dobra wydajność

cicha praca wentylatorów

kompatybilność z większością podstawek Intel i AMD

nieskomplikowany montaż

atrakcyjna cena



koliduje z wysokimi modułami pamięci RAM

nie zmieści się do węższych obudów

brak możliwości wymiany wentylatorów

przydałaby się większa porcja pasty termoprzewodzącej

90% 4,5/5

