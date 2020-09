Firma be quiet! wraca na rynek chłodzeń AiO i od razu wprowadza sporą rewolucję – z całą pewnością można przyznać, że takich zestawów jeszcze nie było.

Targi elektroniki odwołane, ale dla firmy be quiet! to nie problem – producent zorganizował swój pokaz, gdzie zaprezentował m.in. nowe chłodzenia AiO. I wiecie co? Nowe modele mają szansę wybić się na tle modeli konkurencji.

be quiet! Pure Loop – producent wprowadził ciekawą zmianę

Modele Pure Loop wykorzystują aluminiowy blok wodny, który przyozdobiono białym podświetleniem LED. Podstawa bloku została pokrywa warstwą niklu, więc można go stosować nawet z pastami termoprzewodzącymi na bazie ciekłego metalu.

Warto jednak zauważyć, że nie jest to tradycyjna konstrukcja oparta o blokopompkę. W tym przypadku pompkę przeniesiono na węże przed chłodnicą, co ma przekładać się na cichszą pracę i mniejsze wibracje (jakiś czas temu podobne rozwiązanie zastosowała firma MSI i zostało pochwalone przez testerów).

Cztery rozmiary do wyboru

Zestawy wyposażono w aluminiową chłodnicę o profilu 27 mm – w ofercie producenta pojawią się cztery rozmiary radiatora: 120, 240, 280 i 360 mm, więc każdy będzie mógł wybrać odpowiadający model.

Na radiatorze zainstalowano wentylatory Pure Wings 2 PWM, które pojawiły się we wcześniejszych zestawach Silent Loop. Możemy więc liczyć na dobrą wydajność i akceptowalną kulturę pracy.

Warto dodać, że chłodzenia zostały wyposażone w łatwo dostępny fillport, a w zestawie będzie dodawana mała buteleczka z płynem chłodzącym (producent rekomenduje jego uzupełnianie mniej więcej co 2 lata).

Dostępność zestawów be quiet! Pure Loop

Zestawy be quiet! Pure Loop pojawią się na sklepowych półkach 6 października, a sugerowane ceny przedstawiają się następująco:

be quiet! Pure Loop 120mm: 369 PLN

be quiet! Pure Loop 240mm: 419 PLN

be quiet! Pure Loop 280mm: 459 PLN

be quiet! Pure Loop 360mm: 529 PLN

Jesteśmy ciekawi jak się sprawdzi nowa konstrukcja, która na pewno będzie wyróżnikiem na tle na tle zwykłych zestawów AiO.

Źródło: be quiet!

