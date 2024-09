Arctis GameBuds to nowe słuchawki, które zostały zaprojektowane z myślą o wszechstronnym stylu życia graczy – niezależnie od tego, z jakiej platformy korzystają. Premiera jeszcze w tym roku.

By znaleźć najlepsze słuchawki douszne, należy uwzględnić szereg cech: jakość dźwięku, ANC, komfortową konstrukcję, stosunek jakości do ceny i wiele więcej. Być może najnowsza oferta od SteelSeries będzie tym, czego szukają wymagający użytkownicy. Oto nowe słuchawki douszne w szczegółach – poznajcie Arctis GameBuds.

Arctis GameBuds w szczegółach

Intensywny dźwięk 360° – Przetworniki Arctis dostarczają wysokiej jakości dźwięk przestrzenny SteelSeries w formacie, który zdobył już popularność – teraz również na PS5, Xbox i PC. W przypadku Xbox obsługują pełnię Tempest 3D Audio.

Aktywna redukcja szumów (ANC) – Zaawansowany dźwięk Arctis z czteromikrofonowym hybrydowym systemem ANC gwarantuje niezwykłe doznania podczas gry na każdym urządzeniu, umożliwiając graczom pełne skupienie na rozgrywce. Istnieje także tryb odsłuchu, który pozwala na słyszenie dźwięków otoczenia, gdy jest to potrzebne.

Aplikacja mobilna – Ponad 100 gotowych ustawień dźwiękowych dla PS5 i Xbox - szczegółowo dopracowane presety dostosowane do gier, które można modyfikować w dowolnym czasie. Ustawienia są ładowane błyskawicznie na PS5 lub Xbox, nie przerywając dźwięku w trakcie gry.

Bezprzewodowy świat

Bezprzewodowy adapter wieloplatformowy – Choć słuchawki Bluetooth nie mogą bezpośrednio łączyć się z PS5 ani Xboxem, ultrakompaktowy adapter (dongle) 2,4 GHz umożliwia takie połączenie, co wcześniej było niemożliwe. Jest on kompatybilny z PlayStation, Xbox One, PC, Switch, urządzeniami mobilnymi, Meta Quest oraz przenośnymi urządzeniami do gier i streamingowymi.

Sprawne przełączanie się między urządzeniami – Możliwość płynnego przełączania między najnowszym Bluetooth 5.3 dla urządzeń mobilnych a ultrarapidnym połączeniem 2,4 GHz Quantum Wireless przez potrójne naciśnięcie przycisku na słuchawkach.

Ładowanie bezprzewodowe Qi – Proste ładowanie etui bez potrzeby używania kabli oraz przechowywanie adaptera 2,4 GHz.

Jakość życia

Długotrwała bateria oferuje 40 godzin działania, z ponad 10 godzinami pracy po jednym naładowaniu oraz możliwością trzykrotnego doładowania z etui. Dzięki trzem dodatkowym cyklom ładowania z etui, użytkownik może cieszyć się urządzeniem przez 40 godzin bez potrzeby podłączania do zasilania, a także wykorzystać funkcję bezprzewodowego ładowania Qi bezpośrednio w etui. Dodatkowo, szybkie ładowanie przez USB-C pozwala po 15 minutach ładowania zyskać dodatkowe 3 godziny gry.

Ergonomia – Ponad 62 000 skanów uszu przyczyniło się do opracowania optymalnego designu. W zestawie dołączone są również dodatkowe silikonowe wkładki douszne, które gwarantują stabilne dopasowanie i najwyższy komfort, bez względu na to, jak długo gracze będą korzystać ze słuchawek.

Wodoodporność IP55 – Ochrona przed pyłem i wodą idealna na długie sesje gamingowe, deszczowe dni czy trening

Cena i dostępność

Arctis GameBuds są już dostępne w przedsprzedaży na SteelSeries.com oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie. W sprzedaży detalicznej dostępne będą od 29 października w cenie 169,99 euro.