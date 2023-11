Królestwo Bhutanu wydało miliony dolarów na budowę kopalni kryptowalut, o których nikt nie mógł się dowiedzieć. Forbes odkrył tajne plany władz kraju i podał lokalizację obiektów.

Kopanie kryptowalut niegdyś było opłacalnym sposobem na zarobienie pieniędzy. W koparki inwestowały prywatne osoby, ale też całe przedsiębiorstwa lub nawet… państwa. Serwis Forbes opublikował artykuł, w którym ujawnia tajne przedsięwzięcie władz Bhutanu.

Sprytny plan na poprawę gospodarki

Bhutan to niewielkie państwo położone w Azji Południowej, we wschodnich Himalajach, które boryka się z trudną sytuacją gospodarczą. Według lokalnej gazety Kuensel, płaca minimalna w Bhutanie wynosi zaledwie 45 dolarów miesięcznie, a około 12% populacji żyje poniżej progu ubóstwa.

Rozwiązaniem problemów gospodarczych mogły być państwowe kopalnie kryptowalut. Według serwisu Forbes, władze kraju zaczęły kombinować z wirtualnymi walutami już w 2020 roku, gdy rosła popularność technologii (a wraz z nią kurs Bitcoina).

Budową kopalni kryptowalut miała zająć się firma DHI (Druk Holdings & Investment). Kilka źródeł w Bhutanie powiedziało „Forbesowi” , że kopalnie są tzw. tajemnicą poliszynela, ale nikt w kraju nie chciał ani potwierdzić inwestycji w kryptowaluty, ani też wskazać lokalizacji obiektów. Władze wykorzystały m.in. infrastrukturę energetyczną po nieudanej budowie sztucznego miasta Education City.

Niektóre dane wskazywały na rozpoczęcie ogromnych inwestycji w kryptowaluty. Dane handlowe dostępne za pośrednictwem Obserwatorium Złożoności Ekonomicznej, platformy open source wizualizującej wzorce handlu światowego, wskazują, że w latach 2021–2022 z Chin do Bhutanu wysłano chipy o wartości ponad 220 milionów dolarów wykorzystywane do wydobywania Bitcoinów. Co więcej, w 2022 roku odnotowano też ogromny wzrost zużycia energii elektrycznej przez przemysł.

Tajne kopalnie kryptowalut

Sprawą zainteresował się serwis Forbes. Korzystając ze zdjęć satelitarnych, dziennikarze odkryli tajne lokalizacje największych państwowych kopalni kryptowalut na świecie.

Dziennikarze zidentyfikowali cztery lokalizacje potencjalnych kopani kryptowalut, które zostały ukryte przed światem. Na zdjęciach satelitarnych można zauważyć długie prostokątne obiekty z systemami wentylacji i transformatorami dużej mocy.

Jak wynika ze śledztwa dziennikarzy, zidentyfikowane budowle najprawdopodobniej nie są największymi kopalniami w kraju i Bhutan dysponuje jeszcze większym obiektem. W 2022 roku kraj nawiązał współpracę z singapurskim gigantem wydobycia bitcoinów, firmą Bitdeer. Jak wynika ze zdjęć satelitarnych, w marcu Bitdeer rozpoczął prace nad budową kopalni w mieście Gedu na południu kraju, doprowadzając do obiektu potężne zasilanie z sieci 100 MW.

W lipcu 2023 roku firma Bitdeer potwierdziła, że obsługuje już 11 tys. koparek kryptowalut, ale obiekt ma być rozbudowany o kolejne 15 tys. maszyn. Według serwisu Nikkei, obiekt po rozbudowie będzie potrzebować 600 MW mocy, czyli będzie zużywał więcej energii niż cała reszta kraju.

