To jest Ascento. Ma dwie nogi, a każda z nich jest zakończona kółkiem. Potrafi bardzo sprawnie się na nich poruszać, a nawet gdy jedna z jakiegoś powodu jest dla niego niedostępna, to nie robi z tego większego problemu.

Ascento to niezwykle intrygujący robot, opracowany przez inżynierów ze Swiss Robotics, którzy pochwalili się nim podczas internetowego wydarzenia ICRA 2020. Łączy w sobie to, co najlepsze w robotach na sprężynowych nogach i robotach jeżdżących na kołach. Z jednej strony więc bezproblemowo radzi sobie ze wspinaczką po schodach czy chodzeniem po nierównym terenie, z drugiej – może poruszać się z bardzo dużą prędkością i skutecznie utrzymywać równowagę.

Zobacz jak dwunożny robot Ascento utrzymuje równowagę

To właśnie utrzymywanie równowagi robi największe wrażenie. Ascento bez trudu potrafi pozostać w pozycji stojącej, nawet wtedy, gdy coś unieruchamia mu drugą nogę. Robot nie przewróci się też, gdy zostanie uderzony z boku. Poniżej możecie zobaczyć pokaz jego sprawności:

Ascento może być sterowany zdalnie, ale też poruszać się autonomicznie. W tym drugim trybie do mapowania otoczenia i nawigacji wykorzystuje kamery oraz inne czujniki. Rozpędza się do 8 km/h, przeskakuje przeszkody o wysokości do 40 centymetrów i może pozostawać w ruchu nawet przez 90 minut po naładowaniu jego akumulatora do pełna. Robi wrażenie, prawda?

Źródło: ETH Zurich, New Atlas, informacja własna

