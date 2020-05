Dla policjantów, strażników i ochroniarzy są to wyjątkowo trudne czasy. Muszą pozostać na służbie i wciąż mają kontakt z wieloma, na każdym kroku innymi osobami. Władze Singapuru doszły jednak do wniosku, że może wcale nie muszą. Sprawdzają teraz, czy w zadaniu polegającym na patrolowaniu parków i pilnowaniu, by ludzie utrzymywali między sobą bezpieczny dystans, sprawdzą się roboty.

Just received the most Singaporean pandemic content from a mate based in the little red dot pic.twitter.com/vqgnQ5F4D9