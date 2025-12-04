ASRock wpadł na zwariowany pomysł. Ta płyta obsługuje pamięci DDR4 i DDR5

Jakie pamięci obsługuje wasza płyta główna? W tym przypadku odpowiedź brzmi: zarówno DDR4, jak i DDR5. ASRock wpadł na nietypowy pomysł i przygotował model przeznaczony dla starszych procesorów Intela, który potrafi współpracować z dwoma rodzajami pamięci RAM.

Płyty główne pod LGA 1700 nie są dziś niczym szczególnie ekscytującym i raczej mało kto zwraca na nie uwagę. Miały jednak jedną wyjątkową cechę — dzięki specjalnej konstrukcji procesorów Intel Core 12., 13. i 14. generacji mogły obsługiwać pamięci DDR4 lub DDR5. Producenci wypuszczali więc osobne modele: jedne zgodne ze starszym standardem, inne z nowszym.

Nowa propozycja ASRocka wygląda jednak… dość nietypowo na tle typowych konstrukcji. Producent zdecydował się stworzyć płytę LGA 1700, która obsługuje jednocześnie starsze moduły DDR4 oraz nowsze DDR5.

Nietypowy projekt

Model ASRock H610M COMBO na pierwszy rzut oka przypomina zwykłą, budżetową płytę główną z chipsetem Intel H610. Nie znajdziemy tutaj efektownych radiatorów ani podświetlenia LED, a wyposażenie jest raczej podstawowe.

Płyta wspiera procesory Intel Core 12., 13. i 14. generacji. Najciekawsze jest jednak podejście do pamięci RAM — na laminacie umieszczono aż sześć slotów: cztery przeznaczone dla modułów DDR5 oraz dwa dla DDR4.

Na co to komu potrzebne?

Warto pamiętać, że jednocześnie można używać tylko jednego typu pamięci. Rozwiązanie daje jednak możliwość rozpoczęcia od tańszych modułów DDR4, a następnie przejścia na wydajniejsze DDR5 bez wymiany płyty głównej. W obsliczu kryzysu na rynku pamięci może być to przydatne rozwiązanie.

Działa to dzięki specyficznej konstrukcji procesorów Intela, wyposażonych w kontroler pamięci obsługujący oba standardy. W nowszych platformach taki pomysł byłby niemożliwy, bo obsługują one zwykle tylko jeden typ RAM-u.

Dajcie znać, co sądzicie o takim podejściu? Dajcie znać w komentarzach.