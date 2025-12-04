Tablety

Tablety HONOR w Polsce. Od modeli do pracy po wersję dla dzieci

Radosław Kosarzycki | Redaktor serwisu benchmark.pl
Na polskim rynku dostępne jest pełne portfolio tabletów marki HONOR, obejmujące zarówno urządzenia do zastosowań profesjonalnych, jak i modele przeznaczone do codziennego użytku oraz dla najmłodszych użytkowników.

Producent kieruje swoją ofertę do osób pracujących zdalnie, uczących się, zajmujących się tworzeniem treści, a także do rodzin szukających sprzętu do rozrywki. Choć smartfony przejęły wiele funkcji tabletów, większy ekran wciąż znajduje zastosowanie m.in. podczas wideokonferencji, pracy z dokumentami, projektowania grafiki, nauki czy korzystania z multimediów. HONOR podzielił swoje aktualne portfolio na kilka wyraźnych segmentów, odpowiadających różnym potrzebom użytkowników.

HONOR Pad 10 to propozycja dla osób pracujących mobilnie oraz twórców. Tablet wyposażono w 12,1-calowy ekran 2.5K z odświeżaniem 120 Hz, sześć głośników zapewniających dźwięk przestrzenny oraz procesor Snapdragon 7 Gen 3. System MagicOS 9.0 umożliwia współpracę z innymi urządzeniami ekosystemu HONOR, co może być przydatne przy pracy zespołowej czy podczas prezentacji.

Model wyżej pozycjonowany, HONOR MagicPad 2, skierowany jest do bardziej wymagających użytkowników. Oferuje 12,3-calowy ekran OLED 3K z częstotliwością 144 Hz, jasnością do 1600 nitów oraz układ Snapdragon 8s Gen 3. Tablet obsługuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji i został zaprojektowany z myślą o pracy z grafiką, wideo oraz zaawansowanej rozrywce. Obudowa spełnia wymagania certyfikatu SGS Five-Star Anti-Bending, potwierdzającego jej odporność na wyginanie.

Dla osób stawiających na mobilność przewidziano HONOR Pad V9. Tablet oferuje ekran 2.8K 144 Hz, procesor MediaTek Dimensity 8350 Elite oraz baterię o pojemności 10 100 mAh. Wśród dodatkowych funkcji znalazły się m.in. inteligentne notatki oraz narzędzia do zarządzania przestrzenią plików, co może ułatwiać naukę i pracę w podróży.

W segmencie urządzeń rodzinnych znajduje się HONOR Pad X8a. Wyposażono go w 11-calowy ekran 90 Hz, cztery głośniki, baterię 8300 mAh oraz procesor Snapdragon 680. Tablet posiada certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzające zastosowanie rozwiązań chroniących wzrok, co ma znaczenie przy dłuższym korzystaniu z urządzenia.

Najmłodszym użytkownikom dedykowany jest HONOR X8a Kids Edition. Model ten wyróżnia się wzmocnioną konstrukcją z silikonowym etui, 11-calowym ekranem z ochroną wzroku oraz rozbudowanymi funkcjami kontroli rodzicielskiej opartymi na Google Kids Space i Family Link. W zestawie znajduje się także rysik, umożliwiający naukę pisania i rysowania.

Tablety HONOR są dostępne w oficjalnym sklepie producenta oraz u wybranych partnerów handlowych. 

