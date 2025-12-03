Google naprawił wygląd Androida. Na tę aktualizację czekałem trzy lata

Google wypuścił właśnie drugą kwartalną wersję Androida 16 o oznaczeniu QPR2. Aktualizacja wnosi wyczekiwane przez wielu zmiany.

W 2022 roku w Androidzie 13 pojawiła się funkcja, która pozwala na dopasowanie koloru ikon do tapety. Był z nią jeden poważny problem - twórca danego programu musiał sam zapewnić zgodność ikony z motywem graficznym, dostarczając Google’owi jej monochromatyczną wersję.

Wielu twórców zdążyło już dopasować swoje ikony, ale nie wszyscy. Przykładów nie trzeba szukać daleko, bo mam na telefonie dwie aplikacje stworzone przez Google’a (!), które przez ponad trzy lata wciąż nie zostały dostosowane do funkcji stworzonej przez Google’a.

Ikony z motywem w Androidzie 16 QPR1

Choć sam efekt ikon dopasowanych do koloru tapety mi się podoba, to dotychczas funkcja ta była dla mnie nieużywalna przez wizualną niespójność. Pulpit, na którym pojedyncze ikony mają niezmienioną barwę, wygląda w mojej ocenie paskudnie.

Android 16 QPR2 rozwiązuje problem z ikonami

Android 16 QPR2 potrafi automatycznie przekonwertować ikony wszystkich zainstalowanych aplikacji do wersji monochromatycznej, a tym samym zmienić ich kolor.

Funkcja ta oznaczona jest jako beta i nie działa jeszcze idealnie, bo niektóre ikony mają ciemną zawartość i jasne tło zamiast jasnej zawartości i ciemnego tła, ale jest zdecydowanie bardziej spójnie niż było.

Ikony z motywem w Androidzie 16 QPR2

Niezależnie od tego, Google dodał możliwość wyboru pięciu różnych kształtów ikon. Ten efekt także obejmuje wszystkie zainstalowane programy.

Android 16 QPR2 wprowadza więcej nowości

Lista zmian wprowadzonych w drugim wydaniu kwartalnym jest znacznie dłuższa.

Na ekran blokady powróciły widżety, choć rozwiązanie to na razie znajduje się w fazie beta i trzeba je włączyć ręcznie w ustawieniach systemowych. Warto odnotować, że na umieszczanie widżetów na lockscreenie pozwalał już Android 4.2 z 2012 roku, ale w Androidzie 5.0 z 2014 rozwiązanie to zostało przez Google’a usunięte.

W ustawieniach ciemnego motywu pojawił się tryb rozszerzony, który podmienia jasne tła na czarne nawet w aplikacjach, które domyślnie ciemnego motywu nie obsługują.

Wprowadzony latem interfejs Material 3 Expressive wykorzystuje wszechobecne półprzezroczyste tła. Android 16 QPR2 pozwala wyłączyć efekt rozmycia i zastosować tła jednolite.

Android 16 QPR2 wprowadza także zmiany w działaniu trybu dzielonego ekranu. Jedna aplikacje może teraz zajmować 90 proc. panelu, a druga 10 proc., z możliwością przełączania się między nimi jednym kliknięciem.

Mocno promowaną przez Google’a funkcją jest organizator powiadomień, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do katalogowania notyfikacji według kategorii (np. wiadomości, media społecznościowe itp.). Rozwiązanie to dostępne jest jednak tylko w anglojęzycznej wersji.

W Androidzie 16 QPR2 pojawiły się ponadto takie nowości jak:

krokomierz w aplikacji Health Connect, wykorzystujący czujniki telefonu;

panel Kontroli rodzicielskiej, agregujący funkcje ochrony w jednym miejscu;

lepsze wsparcie dla myszy i touchpadów;

możliwość zmiany intensywności efektu HDR na zdjęciach i filmach;

ulepszone przesyłanie plików Quick Share, które pozwala połączyć się z innym telefonem po zetknięciu ze sobą górnych krawędzi urządzeń;

rozszerzenie zabezpieczeń biometrycznych o aplikacje firm trzecich, które dotychczas zabezpieczone były PIN-em;

powiadomienia o zmianie strefy czasowej.

Android 16 QPR2 - dla kogo aktualizacja?

Na razie aktualizacja Android 16 QPR2 trafiła jedynie na smartfony Google Pixel 6 i nowsze. Co z urządzeniami innych marek? Tu sprawa się komplikuje.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że na Androidzie 16 QPR2 bazować będzie nakładka One UI 8.5, którą na początku przyszłego roku Samsung ma wprowadzić na serię Galaxy S26, a następnie starsze smartfony.

Niestety większość producentów z Androidem pomija QPR, wprowadzając wszystkie wprowadzone w nich funkcje raz w roku w ramach dużej aktualizacji systemu. Można więc oczekiwać, że na wiele smartfonów opisane zmiany zaczną trafiać dopiero wraz z Androidem 17, który ma zostać wydany latem 2026.