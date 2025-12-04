Technologia w ogrodzie. Nowy trend na roboty i inteligentne systemy

Technologia wkracza do ogrodów, co potwierdza najnowsze badanie "Ogrody Europy", przeprowadzone przez firmę STIGA i brytyjski instytut badawczy YouGov. Dane mówią jasno: rośnie popyt na inteligentne systemy nawadniania, roboty koszące i aplikacje do rozpoznawania roślin.

Coraz częściej stawiamy na nowe technologie w pielęgnacji ogrodów - to kluczowy wniosek z tegorocznego europejskiego badania „Ogrody Europy”. Brytyjski instytut badawczy YouGov, na zlecenie firmy STIGA, producenta maszyn i urządzeń do pielęgnacji ogrodów, zbadał preferencje konsumentów w używaniu inteligentnych narzędzi do zarządzania terenami zielonymi.

Rośnie popyt na nowe technologie w ogrodach

Okazało się, że coraz więcej osób dostrzega, że ogrodnictwo może być fizycznie wymagające. Z danych wynika, że 77 proc. respondentów w całej Europie uważa, iż prace ogrodowe to spory wysiłek fizyczny. W Polsce, 73 proc. osób wskazuje na trudności związane z ogrodnictwem, w Niemczech aż 91 proc. Dlatego wraz z postępującą technologią, pojawia się duże zainteresowanie takimi rozwiązaniami, które ułatwiają dbanie o swoje przydomowe ogrody.

Z badania wynika, że Europejczycy chętnie wspierają się w codziennej pielęgnacji ogrodów nowoczesnymi rozwiązaniami. Największym zainteresowaniem cieszą się inteligentne systemy nawadniania (33 proc.), autonomiczne roboty koszące (23 proc.) oraz aplikacje do identyfikacji roślin (20 proc.). Szczególnie widoczny jest ten trend w krajach takich jak Włochy, Hiszpania czy Polska.

Potrzeby użytkowników w zależności od rozmiaru ogrodu

Dane pokazują, że 19 proc. badanych Polaków posiada ogród mniejszy niż 125 m kw., przy czym w Europie odsetek ten wynosi 22 proc. W przypadku ogrodów o powierzchni większej niż 500 m kw., ma go tylko 9 proc. badanych. W Polsce takie duże ogrody posiada 18 proc. respondentów. Niezależnie od rozmiaru, europejscy właściciele ogrodów oczekują, że technologie będą łatwe w obsłudze i zapewnią większą wydajność. Dla właścicieli większych ogrodów istotne są rozwiązania autonomiczne i zintegrowane, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

“Postrzegamy technologię nie jako cel, ale jako środek do ulepszenia codziennego ogrodnictwa. Nasze inteligentne narzędzia są tworzone, aby ułatwiać zadania i wzbogacać doświadczenia entuzjastów ogrodnictwa, bezproblemowo integrując innowacje ze znanymi czynnościami. Tworzymy rozwiązania, które naprawdę odpowiadają na potrzeby ludzi, mając na celu by każda zielona przestrzeń – zarówno duża, jak i mała – stała się bardziej zadbaną i zrównoważoną” - mówi Łukasz Grzankowski, dyrektor ds. marketingu i e commerce w STIGA Polska.

STIGA oferuje autonomiczne roboty koszące, narzędzia akumulatorowe oraz nową linię narzędzi ręcznych. Roboty koszące działają bez przewodu granicznego dzięki technologii AGS (Active Guidance System), która precyzyjnie określa, gdzie i kiedy kosić. Użytkownicy mogą sterować urządzeniami zdalnie za pomocą aplikacji STIGA.GO, umożliwiając personalizację stref koszenia, ścieżek i wysokości cięcia.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono przez instytut badawczy YouGov w dniach 21-25 marca 2025 r. na próbie 5 054 osób, reprezentatywnej pod względem płci/wieku/rozkładu geograficznego populacji 18+ we Włoszech (1009), Hiszpanii (1010), Niemczech (1012), Polsce (1010), Wielkiej Brytanii (1013).

STIGA to szwedzka marka urządzeń ogrodniczych z ponad stuletnią tradycją, obecna w 70 krajach. Oferuje szeroki asortyment maszyn ogrodniczych, charakteryzujących się wytrzymałością i komfortem użytkowania, przeznaczonych zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych ogrodników. Firma stawia na odpowiedzialny rozwój i dąży do minimalizacji wpływu swoich produktów na środowisko.

Źródło: materiały prasowe STIGA, zdjęcie: Adobe Stock, STIGA