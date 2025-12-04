Nowości pod choinkę. Prido pokazuje nowe wideorejestratory

Prido prezentuje nowe wideorejestratory i12 PRO 3-View HDR oraz i11 3-View, które umożliwiają jednoczesne nagrywanie obrazu z trzech kamer. To odpowiedź marki na rosnące potrzeby kierowców poszukujących pełniejszej dokumentacji sytuacji na drodze.

Prido i12 PRO 3-View HDR wykorzystuje sensor SONY Starvis 2 IMX 678 z funkcją HDR, który znacząco poprawia czytelność nagrań nocnych i w trudnych warunkach ekspozycyjnych. Kamera przednia może pracować w rozdzielczości 5K, natomiast konfiguracje trzykanałowe funkcjonują w jakości 4K (przód) + FullHD (kabinowa i tylna) lub w wariancie 2K + FullHD + FullHD. Sprzęt oferuje również technologię WDR, która dodatkowo stabilizuje ekspozycję np. podczas jazdy pod słońce.

Nowe wideorejstratory od Prido

Podobnie jak inne modele Prido, i12 PRO 3-View HDR automatycznie uruchamia nagrywanie i zapewnia pracę w pętli, a dzięki G-Sensorowi zabezpiecza kluczowe pliki przed nadpisaniem. Zintegrowany w uchwycie moduł GPS umożliwia zapis danych o prędkości i lokalizacji. Wbudowany moduł Wi-Fi 5 GHz pozwala na szybkie pobieranie nagrań oraz konfigurację urządzenia z poziomu aplikacji mobilnej. Wśród funkcji bezpieczeństwa znalazły się m.in. alert zmęczenia kierowcy i przypomnienie o włączeniu świateł. Po podłączeniu do stałego zasilania (np. poprzez Prido Hardwire Kit HK2) użytkownik otrzymuje dostęp do trybu parkingowego klasycznego oraz poklatkowego Timelapse (1 fps, 30 FPS po złożeniu).

Prido i12 Pro

Prido i11 3-View, również oferuje zestaw trzech kamer oraz automatyczną rejestrację po uruchomieniu pojazdu. Kamera przednia nagrywa w 4K, a konfiguracje dwukamerowe działają w trybie 4K + FullHD. Podczas pracy wszystkich trzech kamer urządzenie rejestruje w jakości 2K + FullHD + FullHD, zapewniając kompleksowy zapis przestrzeni wokół auta. Tryb WDR pozwala uzyskać stabilną ekspozycję zarówno nocą, jak i podczas jazdy przy intensywnym świetle słonecznym.

Model i11 wyposażono również w Wi-Fi, aplikację mobilną oraz GPS zapisujący prędkość i pozycję. G-Sensor zabezpiecza materiał w przypadku przeciążenia, natomiast zestaw alertów obejmuje sygnał zmęczenia, przypomnienie o włączeniu świateł oraz alert prędkości. Rejestrator oferuje także trzy tryby parkingowe: klasyczny, aktywowany ruchem oraz Timelapse.

Prido i11

Jak podkreśla Irina Lastovjak, Marketing Manager Prido, rozwój portfolio marki opiera się na stałej obserwacji potrzeb różnych grup użytkowników i na wdrażaniu technologii podnoszących bezpieczeństwo oraz jakość nagrań. Wprowadzenie nowych modeli ma umocnić pozycję Prido w segmencie kamer premium i odpowiada na zapotrzebowanie rynku na bardziej zaawansowane, wielokanałowe rejestratory.

Wideorejestrator Prido i12 PRO 3-View HDR dostępny jest w cenie 999 zł, a model Prido i11 3-View – 649 zł w sieci Media Expert, na Allegro, prido.pl oraz u partnerów handlowych.