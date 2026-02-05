Płyty główne

Problemy z AMD Ryzen 9000 nie ustępują. ASRock reaguje na doniesienia

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

ASRock reaguje na rosnącą falę zgłoszeń awarii procesorów AMD Ryzen 9000 i zapowiada dokładne zbadanie problemu. Problem miały rozwiązać nowe wersje BIOS-u, jednak użytkownicy wciąż raportują spalone CPU.

Problemy z procesorami AMD Ryzen 9000 coraz mocniej odbijają się echem w branżowych mediach. W sieci przybywa raportów dotyczących nagłych awarii, które w wielu przypadkach kończą się całkowitym uszkodzeniem procesora. Co szczególnie niepokojące, według zgłoszeń zdecydowanie najczęściej dotyczą one płyt głównych firmy ASRock. 

Aktualizacja BIOS-u nie rozwiązała problemu 

Początkowo wydawało się, że źródłem usterek jest oprogramowanie płyt głównych. Producenci, w tym ASRock, udostępnili aktualizacje BIOS-u, które miały poprawić kompatybilność i stabilność procesorów. Niestety, jak wynika z relacji użytkowników, problem nie został skutecznie wyeliminowany – na forach nadal pojawiają się zgłoszenia awarii komputerów.

ASRock - problemy z procesorami Ryzen 9000
Użytkownicy potwierdzają, że problemy z procesorami pojawiają się nawet po aktualizacji BIOS-u płyty głównej (źródło: Reddit 9000-Series CPU Failures / Deaths Megathread #4)

Schemat w wielu przypadkach wygląda bardzo podobnie: komputer działa poprawnie przez pewien czas, po czym nagle przestaje się uruchamiać. Płyta główna zatrzymuje proces startowy, a kod POST jednoznacznie wskazuje na problem z procesorem. Reset ustawień BIOS-u czy wymiana pamięci RAM nie przynoszą efektu – jedynym rozwiązaniem okazuje się wymiana procesora na nowy egzemplarz.

ASRock potwierdza problemy

ASRock odniósł się do narastających doniesień, publikując oficjalne oświadczenie. Firma potwierdza, że uważnie monitoruje zgłoszenia dotyczące zachowania i stabilności procesorów AMD Ryzen 9000 na swoich płytach głównych. Producent deklaruje, że wdrożył wewnętrzne procedury kontrolne oraz intensywne testy weryfikacyjne, a także prowadzi stałą współpracę z AMD w celu sprawdzenia działania systemów w różnych konfiguracjach sprzętowych. 

W komunikacie podkreślono również trwające prace nad optymalizacją BIOS-u i poprawą ogólnej stabilności platformy. ASRock zaznacza, że opinie użytkowników są dla firmy kluczowe i zachęca osoby dotknięte problemem do kontaktu z działem wsparcia technicznego. Jednocześnie producent zapewnia o swoim zaangażowaniu w dostarczanie produktów spełniających najwyższe standardy jakości i wydajności. 

Skala problemów rośnie 

Choć pojedyncze przypadki wadliwych procesorów zdarzają się u każdego producenta, skala obecnych doniesień budzi coraz większy niepokój. W sieci nie brakuje wpisów dokumentujących spalone procesory AMD Ryzen 9000 – na platformie Reddit powstał nawet dedykowany wątek poświęcony temu problemowi.

Problemy z procesorami
Najwięcej zgłoszeń dotyczy procesora Ryzen 7 9800X3D - to zrozumiałe, bo jego sprzedaż jest ogromna (źródło: Reddit 9000-Series CPU Failures / Deaths Megathread #4)

Według zgromadzonych danych udokumentowano już 300 przypadków awarii procesorów AMD Ryzen 9000 na płytach głównych ASRock – najczęściej dotyczą one modelu Ryzen 7 9800X3D. Warto jednak zauważyć, że 9800X3D to także jeden z najpopularniejszych modeli na rynku, więc jego wysoka liczba awarii może być częściowo efektem dużej skali sprzedaży.

Na ten moment trudno jednoznacznie wskazać przyczynę problemu. Użytkownicy i branżowi obserwatorzy liczą, że dalsze działania ASRocka i AMD pozwolą zidentyfikować źródło usterek i zapobiec kolejnym przypadkom trwałego uszkodzenia procesorów.

foto na wejście: Reddit VikingNicoras

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login