Problemy z AMD Ryzen 9000 nie ustępują. ASRock reaguje na doniesienia

ASRock reaguje na rosnącą falę zgłoszeń awarii procesorów AMD Ryzen 9000 i zapowiada dokładne zbadanie problemu. Problem miały rozwiązać nowe wersje BIOS-u, jednak użytkownicy wciąż raportują spalone CPU.

Problemy z procesorami AMD Ryzen 9000 coraz mocniej odbijają się echem w branżowych mediach. W sieci przybywa raportów dotyczących nagłych awarii, które w wielu przypadkach kończą się całkowitym uszkodzeniem procesora. Co szczególnie niepokojące, według zgłoszeń zdecydowanie najczęściej dotyczą one płyt głównych firmy ASRock.

Aktualizacja BIOS-u nie rozwiązała problemu

Początkowo wydawało się, że źródłem usterek jest oprogramowanie płyt głównych. Producenci, w tym ASRock, udostępnili aktualizacje BIOS-u, które miały poprawić kompatybilność i stabilność procesorów. Niestety, jak wynika z relacji użytkowników, problem nie został skutecznie wyeliminowany – na forach nadal pojawiają się zgłoszenia awarii komputerów.



Użytkownicy potwierdzają, że problemy z procesorami pojawiają się nawet po aktualizacji BIOS-u płyty głównej (źródło: Reddit 9000-Series CPU Failures / Deaths Megathread #4)

Schemat w wielu przypadkach wygląda bardzo podobnie: komputer działa poprawnie przez pewien czas, po czym nagle przestaje się uruchamiać. Płyta główna zatrzymuje proces startowy, a kod POST jednoznacznie wskazuje na problem z procesorem. Reset ustawień BIOS-u czy wymiana pamięci RAM nie przynoszą efektu – jedynym rozwiązaniem okazuje się wymiana procesora na nowy egzemplarz.

ASRock potwierdza problemy

ASRock odniósł się do narastających doniesień, publikując oficjalne oświadczenie. Firma potwierdza, że uważnie monitoruje zgłoszenia dotyczące zachowania i stabilności procesorów AMD Ryzen 9000 na swoich płytach głównych. Producent deklaruje, że wdrożył wewnętrzne procedury kontrolne oraz intensywne testy weryfikacyjne, a także prowadzi stałą współpracę z AMD w celu sprawdzenia działania systemów w różnych konfiguracjach sprzętowych.

W komunikacie podkreślono również trwające prace nad optymalizacją BIOS-u i poprawą ogólnej stabilności platformy. ASRock zaznacza, że opinie użytkowników są dla firmy kluczowe i zachęca osoby dotknięte problemem do kontaktu z działem wsparcia technicznego. Jednocześnie producent zapewnia o swoim zaangażowaniu w dostarczanie produktów spełniających najwyższe standardy jakości i wydajności.

Skala problemów rośnie

Choć pojedyncze przypadki wadliwych procesorów zdarzają się u każdego producenta, skala obecnych doniesień budzi coraz większy niepokój. W sieci nie brakuje wpisów dokumentujących spalone procesory AMD Ryzen 9000 – na platformie Reddit powstał nawet dedykowany wątek poświęcony temu problemowi.



Najwięcej zgłoszeń dotyczy procesora Ryzen 7 9800X3D - to zrozumiałe, bo jego sprzedaż jest ogromna (źródło: Reddit 9000-Series CPU Failures / Deaths Megathread #4)

Według zgromadzonych danych udokumentowano już 300 przypadków awarii procesorów AMD Ryzen 9000 na płytach głównych ASRock – najczęściej dotyczą one modelu Ryzen 7 9800X3D. Warto jednak zauważyć, że 9800X3D to także jeden z najpopularniejszych modeli na rynku, więc jego wysoka liczba awarii może być częściowo efektem dużej skali sprzedaży.

Na ten moment trudno jednoznacznie wskazać przyczynę problemu. Użytkownicy i branżowi obserwatorzy liczą, że dalsze działania ASRocka i AMD pozwolą zidentyfikować źródło usterek i zapobiec kolejnym przypadkom trwałego uszkodzenia procesorów.

foto na wejście: Reddit VikingNicoras