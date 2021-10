Płyty główne Intel Z690 pod procesory Alder Lake-S zbliżają się coraz większymi krokami. Niektórzy najwyraźniej nie mogą doczekać się ich premiery, więc konstruują je samemu… wykorzystując do tego grę Minecraft.

Pamiętacie płyty główne MSI X570, które zbudowano w grze Minecraft? Projekt zrobił na nas ogromne wrażenie. Wracamy jednak do tematu, bo użytkownik MasterKnight48902 niedawno pochwalił się kolejnym dziełem – tym razem przygotował model ASRock Z690 Pro4 RS pod nadchodzące procesory Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S).

Zbudował płytę główną Intel Z690 w Minecrafcie

Płyta ASRock Z690 Pro4 RS jeszcze nie została oficjalnie wydana, więc podczas projektowania konieczne było skorzystanie z nieoficjalnego zdjęcia - MasterKnight48902 posłużył się tutaj grą Minecraft 1.12.2 z edytorem MCEdit 0.1.7.1 (przygotowanie modelu podobno zajęło około 2 godzin).

Efekty możecie zobaczyć na filmiku poniżej.

Trzeba przyznać, że projekt robi wrażenie (szczególnie, że twórca miał do dyspozycji tylko jedno zdjęcie prawdziwej płyty, więc konieczne było lekkie „improwizowanie”). Zbudowany model obejmuje sporo szczegółów i na pewno trzeba było się nad nim mocno napracować.

Warto dodać, że to nie pierwszy tego typu pomysł użytkownika MasterKnight48902. Wcześniej przygotował on inne projekty płyt głównych pod procesory Intel i AMD. Może powinien on zostać zatrudniony przez producenta jako projektant sprzętu? :-).

Źródło: Reddit @ MasterKnight48902, Minecraft Schematisc