Seria Assassin’s Creed nigdzie się nie wybiera. Ba, jej fani mogą spodziewać się naprawdę wielu atrakcji. Podczas konferencji Ubisoft Forward poznaliśmy szczegóły na temat trzech produkcji spod tego znaku – zatytułowanych Mirage, Nexus i Jade.

Sporą część wydarzenia Ubisoft Forward poświęcono właśnie serii Assassin’s Creed. Poniżej przedstawiamy najważniejsze szczegóły, przecinając je premierowymi materiałami wideo.

Assassin’s Creed Mirage na zwiastunie i 8-minutowym gameplayu

Zdecydowanie najważniejszym z nadchodzących tytułów jest Assassin’s Creed Mirage. To nieco mniejsza (tak na 15 godzin), poboczna produkcja, stanowiąca jednak hołd dla pierwszej odsłony tej serii. Odpowiada za nią ekipa Ubisoft Bordeaux – ta sama, która dała nam pierwszy dodatek do (ostatniej jak na razie części głównej sagi, czyli) Assassin’s Creed Valhalla z 2020 roku.

W Assassin’s Creed Mirage trafimy do IX-wiecznego Bagdadu, gdzie jako Basim podejmiemy walkę z Zakonem Starożytnych, wykorzystując skradanie się, mistrzowskie techniki zabijania oraz parkour. Premiera gry została zaplanowana na 12 października 2023 roku, a listę platform docelowych tworzą komputery oraz konsole Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4.

A w Assassin’s Creed Nexus pogramy w goglach Meta Quest

Wcześniej, bo już podczas tegorocznych wakacji na rynku zadebiutuje Assassin’s Creed Nexus. To wysokobudżetowa produkcja, która przeniesie Asasyna do świata wirtualnej rzeczywistości. Zabójstwa z powietrza czy skoki wiary mają być ekscytujące bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przekonają się o tym jednak wyłącznie posiadacze gogli Meta Quest 3, Meta Quest 2 i Meta Quest Pro. Jak zachwala producent…

„Gracze zanurzą się w świecie Assassin’s Creed, używając rzeczywistych ruchów do walki ostrzem, rzucania toporem i władania łukiem w walce z różnymi wrogami. Muszą poruszać się ukradkiem, ukrywając się w otoczeniu lub wtapiając się w tłum cywilów. Będą odkrywać kultowe historyczne miasta, w tym Wenecję, Ateny i kolonialny Boston. Każde środowisko zaoferuje nawigację w 360 stopniach, umożliwiając użytkownikom swobodną wspinaczkę i parkour, a także spotykania z cywilami i postaciami historycznymi, z których wszystkie będą reagować na działania gracza”.

Jest też Assassin’s Creed Jade… na komórki

Ubisoft wspomniał także o tym, że nawiązał współpracę z ekipą Level Infinite, która przygotuje jeszcze jedną, tym razem mobilną odsłonę serii. Jej tytuł to Assassin’s Creed Jade, a akcja rozgrywać będzie się w Chinach z III wieku p.n.e. Równocześnie produkcja ma zachować wszystkie charakterystyczne elementy „dużych” części. A wygląda to tak:

Co dalej w serii Assassin’s Creed?

Wydaje się tego dużo, ale pamiętajmy, że jest tego jeszcze więcej. Ubisoft zdążył już wcześniej zapowiedzieć dwie duże odsłony z głównej serii – zatytułowane Red oraz Hexe. Pierwsza osadzona jest w feudalnej Japonii i najpewniej zadebiutuje w przyszłym roku. Druga natomiast zabierze nas do Niemiec, ale trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi.

No i jest jeszcze Assassin’s Creed Infinity – ambitna gra-usługa, w której trafimy do wielu różnych epok historycznych, by wziąć udział w niekończącej się wojnie Asasynów z Templariuszami.

Źródło: Ubisoft