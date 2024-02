Nowa era Assassin's Creed. Mam nadzieję, że lubicie gry-usługi

Czy Assassin’s Creed jako gra-usługa ma sens? Nowa platforma skrywająca się za nazwą Assassin’s Creed: Infinity ma scalać nadchodzące gry i sprawić, że zainteresowanie nimi prędko nie wygaśnie. Ubisoft ma już plan, jak to osiągnąć.

Otrzymaliśmy kolejne wieści ze świata Assassin’s Creed. Fakt, Assassin's Creed Mirage dostał ciekawą aktualizację, ale tym razem coś innego. Tom Henderson na łamach Insider Gaming dzieli się szczegółami na temat Assassin’s Creed Infinity, W drodze jest znacznie więcej projektów, w tym odświeżone wersje starszych odsłon, ale po kolei.

Assassin’s Creed: Infinity

O Assassin’s Creed: Infinity po raz pierwszy usłyszeliśmy w 2021 r. Od tamtego momentu Ubisoft niechętnie dzielił się niuansami. Na szczęście teraz możemy zaspokoić ciekawość. Assassin’s Creed: Infinity ma być ogromną platformą, z poziomu której uruchomimy nadchodzące gry, takie jak:

Assassin’s Creed Red

Assassin’s Creed Hexe

Assassin’s Creed Invictus

Co wiemy o wymienionych grach?

Assassin’s Creed Red zabierze graczy do feudalnej Japonii. Tytuł ma już zawężone okno premierowe. Assassin’s Creed Red ma trafić na rynek w przedziale od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. Obok Assassin’s Creed Hexe ma to być jedna z dwóch największych inwestycji Ubisoftu, jeśli chodzi o gry single player.

zabierze graczy do feudalnej Japonii. Tytuł ma już zawężone okno premierowe. Assassin’s Creed Red ma trafić na rynek w przedziale od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. Obok Assassin’s Creed Hexe ma to być jedna z dwóch największych inwestycji Ubisoftu, jeśli chodzi o gry single player. Assassin’s Creed Hexe z kolei ma być “najmroczniejszą grą z serii” rzekomo z akcją w XVI-wiecznej Europie. Fundamentem gry mają być polowania na czarownice. Oficjalnej daty premiery brakuje. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że debiut nastąpi w 2026 r.

z kolei ma być “najmroczniejszą grą z serii” rzekomo z akcją w XVI-wiecznej Europie. Fundamentem gry mają być polowania na czarownice. Oficjalnej daty premiery brakuje. Nieoficjalne doniesienia wskazują, że debiut nastąpi w 2026 r. Natomiast Assassin’s Creed Invictus ma być skrojony pod rozgrywkę wieloosobową. Potencjalna premiera w 2025 r.

Assassin's Creed z battle passem? Na to wygląda

Wracając do Assassin’s Creed: Infinity - Tom Henderson miał okazję testować platformę i podzielił się spostrzeżeniami. Przeszedł on z poziomu Infinity do AC Red “w ciągu zaledwie kilku sekund”. Głównym celem platformy jest zaoferowanie usług na żywo za pośrednictwem wątku współczesnego, co naturalnie przełoży się na kształt właściwej rozgrywki.

Infinity zostanie uruchomione tego samego dnia co Red i na start otrzymamy kilka funkcji. Jedną z nich będzie “The Exchange”, czyli sklep z przedmiotami kosmetycznymi dla protagonistów AC Red.

Wspomniano również o funkcji “Synchronizacji”, dzięki której graczy otrzymają dostęp do “Projektów”. Te z kolei mają być czymś w rodzaju małych przepustek bojowych z własną fabułą, dzięki którym gracze zdobędą nagrody kosmetyczne.

“Projekty będą stale dodawane w Infinity, koncentrując się głównie na DLC i nowych wydaniach gier, a nawet jako sposób na utrzymanie zainteresowania graczy w przypadku braku nowej zawartości” – wyjaśnia Tom Henderson.

Ubisoft ma rzekomo chrapkę na więcej

Inne potencjalne gry Ubisoftu to projekt Obsidian, czyli Assassin's Creed 4: Black Flag Remake, projekt Nebula oraz Echoes dla wielu graczy. Rzekomo w drodze jest jeszcze jeden remake starszej odsłony, który ma ujrzeć światło dzienne "pod koniec dekady".

