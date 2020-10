Assassin’s Creed Valhalla jest już naprawdę blisko. Jak zwykle – to, co otrzymamy w dniu premiery wcale nie będzie wszystkim, co ma dla nas Ubisoft.

Ubisoft już nas do tego przyzwyczaił, więc nie ma się co dziwić, że premiera gry Assassin’s Creed Valhalla to tylko początek i w kolejnych miesiącach będą pojawiać się aktualizacje i dodatki, rozszerzające grę o te i inne elementy. Część z nich otrzymamy za darmo, inne będą dostępne w ramach Season Passa wycenionego na 160 złotych bez grosza. Poniżej możesz zobaczyć poświęcone temu wideo, a jeszcze niżej – pełną rozpiskę.

Assassin’s Creed Valhalla po premierze. Co i kiedy?

W dniu premiery – misja na wyłączność: Legenda o Beowulfie (tylko w Season Passie)

Pod koniec roku – pierwsze darmowe DLC

Wiosną 2021 r. – dodatek Gniew druidów (tylko w Season Passie) i drugie darmowe DLC

Latem 2021 r. – dodatek Oblężenie Paryża (tylko w Season Passie) i trzecie darmowe DLC

Jesienią 2021 r. – czwarte darmowe DLC

Co wiemy o popremierowym wsparciu nowego Asasyna?

Wiemy już co nieco na temat tego, co konkretnie znajdzie się w pierwszych z wymienionych wyżej rozszerzeń. Bonusowa misja dostępna na premierę postawi przed nami zadanie odkrycia tajemniczej sprawy niewyjaśnionych morderstw. Gniew druidów zabierze nas do mrocznej Irlandii, gdzie przyjdzie nam walczyć z kultem dzieci Danu, a w Oblężeniu Paryża spróbujemy zdobyć jedną z ufortyfikowanych stolic państwa frankijskiego.

Do tego wszystkiego dojdą jeszcze (również wymienione na rozpisce) darmowe rozszerzenia, które wprowadzą masę mniejszych nowinek, takich jak umiejętności, uzbrojenie, budynki, wydarzenia, tryby itd. Konkretnych informacji na ten temat wypatruj w niedalekiej przyszłości.

Premiera gry Assassin’s Creed Valhalla na dniach

Jeśli czekasz na ten tytuł, to pewnie doskonale wiesz, że premiera gry Assassin’s Creed Valhalla odbędzie się 10 listopada – równocześnie na pecetach oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i (kilka dni później) PlayStation 5. Jeśli interesuje cię ta pierwsza wersja, to koniecznie sprawdź wymagania sprzętowe.

