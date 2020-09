Zapowiedź Assassin’s Creed Valhalla została przyjęta dość ciepło między innymi z racji klimatów, na jakie tym razem zdecydował się Ubisoft. Gracze zostaną zabrani na północ Europy z IX wieku i poznają historię klanu wikingów próbującego podbić Anglię. Prowadząc głównego bohatera mają pomóc mu w zdobyciu nie tylko zasobów materialnych, ale też chwały godnej wielkiego wojownika.

Poza tym zwiastun przypomina o dacie premiery gry. To też ważne, chociażby z uwagi na fakt, że nie tak dawno Ubisoft zdecydował się ją zmienić. Assassin’s Creed Valhalla ma zadebiutować 10 listopada, zmierza na PC (Epic Games Store i Ubisoft Store), a także konsole Xbox i PlayStation obecnej oraz nowej generacji.

Dostrzegliście w materiale kobiece postacie? Nie za mało? Pytania to nawiązanie do niedawnego zamieszania, o którym być może niektórzy z Was słyszeli. Na kontach Assassins Creed UK w mediach społecznościowych pojawił się krótki materiał promujący serię, w którym przywoływano wybranych bohaterów. I właśnie to, a konkretnie pominięcie kobiecych postaci, stało się przyczyną naprawdę wielu negatywnych komentarzy. Było ich tyle, że zdecydowano się nie tylko przeprosić, ale nawet wypuścić skorygowany materiał.

We clearly missed some great assassins in this video, and we apologise. We've updated the asset to highlight ALL the assassins who master the hidden blade. Thanks to our passionate community for their input. pic.twitter.com/xqzL9Cd2yn