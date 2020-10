Chociaż Ubisoft powiedział o Assassin’s Creed Valhalla już sporo, wciąż jest w stanie wyciągać kolejne smaczki. Gra będzie osadzona w erze wikingów i już wcześniej pisaliśmy, że pojawi się w niej kilka ciekawych postaci, między innymi Black Shuck i Ragnar Lothbrok. Teraz producent zapowiedział, że w trakcie zabawy gracze będą mogli odwiedzić Asgard i Jotunheim, czyli krainy właśnie z mitologii nordyckiej.

Pokazano nawet screeny wprowadzające w klimat tych miejsc. Dostanie się do nich będzie wymagać pewnego wysiłku i zdobycia odpowiednich eliksirów. Nie ujawniono za to zadań, jakie trzeba będzie tam wykonać.

In #AssassinsCreedValhalla, with the help of Valka, the Seer, leap beyond reality in to the mythological worlds of Asgard and Jotunheim pic.twitter.com/lcAGfJhsBw