O fabule Assassin's Creed Valhalla trochę już mówiono. Tym razem twórcy zdecydowali się przybliżyć nieco to, co będzie czekać na graczy zbaczających z głównego szlaku.

Black Shuck i Ragnar Lothbrok w Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Valhalla zabierze graczy do średniowiecznej Anglii, aczkolwiek w najważniejszych rolach osadzono przedstawicieli klanu wikingów. Wspominano też, że pojawią się liczne nawiązania do legend i mitów, ale do tej pory trzeba było wierzyć twórcom na słowo. Krótki materiał wideo z fragmentami rozgrywki przygotowany na pokaz zastępujący tegoroczne targi Gamescom 2020 znacząco zmienia sytuację.

Decydując się na odejście od głównego wątku można będzie spotkać kilka interesujących wyzwań. Jakich konkretnie? Pojawi się chociażby Black Shuck, oczywiście jako mocny przeciwnik do pokonania. W takim samym charakterze wystąpią też córki króla Leriona, aczkolwiek dla niektórych, zwłaszcza dla sympatyków serialu Wikingowie, najciekawszy może okazać się wątek Ragnara Lothbroka.

Chociaż mamy ostatnio do czynienia z prawdziwą plaga opóźnień premier gier, Assassin's Creed Valhalla pojawi się raczej zgodnie z planem. Ten zakłada, że gra trafi w ręce zainteresowanych graczy 17 listopada.

Przypomnimy, że na zabawę mogą nastawiać się posiadacze PC oraz Xbox One i PlayStation 4. Twórcy potwierdzili już, że po premierze konsol Xbox Series X i PlayStation 5 można będzie też sięgnąć po wersje dedykowane tym platformom.

Źródło: GamesRadar

