Premiera nowych procesorów Intela zbliża się coraz większymi krokami. Jeżeli planujecie budowę nowego komputera, na pewno będziecie zainteresowani płytami głównymi. Sprawdziliśmy, jakie modele przygotowuje firma ASUS?

Tajwański producent pochwalił się nowymi płytami głównymi jeszcze przed premierą procesorów - niedawno pisaliśmy o modelach z topowym chipsetem Z590, a teraz przygotowaliśmy zestawienie tańszych modeli B560.

Co nowego w płytach głównych ASUS B560?

Płyty B560 plasują się w średnim i niższym segmencie, gdzie zastępują modele z chipsetem B460. Warto jednak zaznaczyć, że konstrukcje obsługują nie tylko procesory Intel Core 10. pod LGA 1200 (Comet Lake), ale też nowe model Core 11. generacji pod LGA 1200 (Rocket Lake). Specyfikacja przewiduje też wsparcie dla dwukanałowych zestawów pamięci DDR4 – nowością jest możliwość podkręcania modułów ponad nominalną częstotliwość kontrolera pamięci.

To jednak nie wszystko. Nowe płyty pozwalają wykorzystać potencjał magistrali PCI-Express 4.0 (z procesorów Rocket Lake) – szybszy interfejs sprawdzi się zarówno przy podłączeniu karty graficznej, jak i nowoczesnych dysków SSD M.2. W lepszych modelach zastosowano też porty USB 3.2 Gen2x2, kartę sieciową 2.5G LAN oraz bezprzewodową łączność Wi-Fi 6 (802.11ax).

Firma ASUS przygotowała kilkanaście płyt B560 z różnych segmentów cenowych – znajdziecie tutaj zarówno tanie modele do budowy podstawowych zestawów, jak i rozbudowane konstrukcje dedykowane graczom.

ASUS ROG Strix B560-F Gaming WIFI

ASUS ROG Strix B560-F Gaming WIFI to topowa propozycja producenta, która powinna przyciągnąć graczy i entuzjastów. Uwagę zwraca efektowna stylistyka, a także rozbudowany zestaw portów – do dyspozycji oddano m.in. trzy sloty M.2 z radiatorami, sześć gniazd SATA i port USB 3.2 Gen2x2.

Jeżeli chodzi o łączność, płyta oferuje szybką kartę sieciową 2.5G LAN oraz bezprzewodową Wi-Fi 6. Dodatkowym atutem jest dobry układ audio – producent zastosował kodek SupremeFX S1220A wzbogacony o wzmacniacz Savitech SV3H712.

ASUS ROG Strix B560-A Gaming WIFI

Model ROG Strix B560-A Gaming WIFI wyróżnia się nowoczesną stylistyką, więc powinien zainteresować osoby planujące budowę zestawów w czarno-srebrnej lub czarno-białej kolorystyce (a takie cieszą się coraz większym zainteresowaniem).

Płyta oferuje nieco uboższy zestaw portów – na pokładzie znajdziemy m.in. dwa gniazda M.2 z radiatorem, sześć SATA, a także łączność 2.5G LAN i Wi-Fi 6. Za dźwięk odpowiada ten sam kodek (SupremeFX S1220A ze wzmacniaczem Savitech SV3H712).

ASUS ROG Strix B560-G Gaming WIFI

Tym razem mamy do czynienia z konstrukcją w formacie mATX - ASUS ROG Strix B560-G Gaming WIFI pozwoli na budowę mniejszych zestawów. Rzecz jasna nie zapomniano o efektownej stylistyce, która powinna wpaść w oko entuzjastom.

Na pokładzie przewidziano m.in. dwa sloty M.2 (tylko jeden z radiatorem) oraz sześć gniazd SATA. Mimo mniejszych rozmiarów, nie zrezygnowano z łączności 2.5G LAN i Wi-Fi 6 oraz dobrego układu dźwiękowego (SupremeFX S1220A ze wzmacniaczem Savitech SV3H712).

ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI

ROG Strix B560-I Gaming WIFI to jeszcze mniejsza konstrukcja – płyta zalicza się do modeli mini-ITX, więc można ją wykorzystać do budowy miniaturowych komputerów do gier.

Płyta oferuje wszystkie niezbędne złącza do budowy nowoczesnego zestawu. Do dyspozycji oddano dwa banki DDR4 RAM, jeden slot PCI-Express 4.0 x16 dla karty graficznej, a także dwa gniazda M.2 i cztery SATA. Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. łączność 2.5G LAN i Wi-Fi 6 oraz złącza audio układu SupremeFX S1220A ze wzmacniaczem Savitech SV3H712.

ASUS TUF Gaming B560-Plus WIFI

Model TUF Gaming B560-Plus WIFI też zalicza się do płyt głównych zaprojektowanych z myślą o graczach, ale reprezentuje nieco niższy segment względem modeli ROG Strix. Producent postawił na ciekawą stylistykę, ale przy okazji udostępniono też nowoczesny zestaw portów.

Dla dysków przewidziano dwa gniazda M.2 (jedno z radiatorem) i sześć SATA. Oprócz tego przewidziano całkiem niezły zestaw kart sieciowych – 2.5G LAN oraz Wi-Fi 6. Za dźwięk odpowiada 8-kanałowy kodek Realtek ALC897.

ASUS TUF Gaming B560M-Plus (WIFI)

ASUS TUF Gaming B560M-Plus to pomniejszona wersja płyty TUF Gaming B560-Plus WIFI, która pozwoli na budowę mniejszych zestawów. Rzecz jasna nie zrezygnowano z ciekawej, ciemnej stylistyki – cecha powinna przyciągnąć uwagę graczy i entuzjastów.

Mimo mniejszych rozmiarów, producentowi udało się udostępnić całkiem niezły zestaw portów – w tym dwa sloty M.2 (jeden z radiatorem), sześć SATA, a także łączność 2.5G LAN. W sprzedaży pojawi się także model TUF Gaming B560-Plus WIFI z bezprzewodową kartą sieciową Wi-Fi 6.

ASUS Prime B560-PLUS

Prime B560-PLUS zalicza się do „cywilnych” konstrukcji. Co prawda płyta nie wygląda tak efektownie, jak gamingowe modele ROG Strix czy TUF Gaming, ale można do niej podłączyć taśmy LED.

Do dyspozycji oddano podstawowy zestaw portów m.in. dwa sloty M.2 (jeden z nich wyposażono w radiator) oraz sześć gniazd SATA. Z tyłu wyprowadzono m.in. wyjścia VGA, HDMI i DisplayPort dla zintegrowanej grafiki, sieć GbE LAN oraz kilka portów USB (w tym dwa USB 3.1). Za dźwięk odpowiada kodek Realtek ALC897.

ASUS Prime B560M-A

ASUS Prime B560M-A to podobny model, ale w mniejszym formacie. Płyta powinna zaliczać się do tańszych konstrukcji z chipsetem B560.

Na laminacie umieszczono podobny zestaw gniazd – dwa sloty M.2 (jeden z radiatorem), sześć gniazd SATA, a z tyłu wyprowadzono jeszcze dwa porty USB 3.1. Dla zintegrowanej grafiki przewidziano trzy wyjścia obrazu: DisplayPort i 2x HDMI.

ASUS Prime B560M-K

Prime B560M-K to najbardziej podstawowy model B560 w ofercie producenta – konstrukcja sprawdzi się w tanich zestawach do domu lub biura.

Jeżeli chodzi o funkcjonalność, producent przewidział tylko niezbędny zestaw portów – dwa banki pamięci DDR4, slot PCI-Express 4.0 x16, a także dwa gniazdka M.2 i sześć SATA. Z tyłu wyprowadzono m.in. dwa wyjścia obrazu: VGA i HDMI oraz dwa porty USB 2.0 i cztery USB 3.0.

Płyty główne B560 mają trafić do sprzedaży w tym miesiącu, ale ich ceny jeszcze nie zostały ujawnione. Jakiś model szczególnie wpadł Wam w oko?

Źródło: ASUS

