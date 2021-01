Planujecie budowę komputera z nowymi procesorami Intel Rocket Lake? Jeżeli tak, to warto wziąć pod uwagę płyty główne ASUS – producent przygotował kilka modeli Z590, które powinny zainteresować graczy i entuzjastów.

Zaprezentowane konstrukcje współpracują z procesorami Intel Core 10. i 11. generacji pod gniazdo LGA 1200 (Comet i Rocket Lake). Co więcej, w przypadku odblokowanych modeli można zdecydować się na podkręcanie (procesora i pamięci RAM).

Nowe płyty pozwalają wykorzystać kontroler PCI-Express 4.0 i USB 3.2 Gen2x2. Dodatkowo producent przewidział kartę sieciową 2.5G LAN, a w niektórych modelach też bezprzewodową łączność Wi-Fi 6E i porty Thunderbolt 4.

Entuzjastów zainteresuje mocniejsza sekcja zasilania, a także usprawnione chłodzenie VRM, chipsetu i dysków M.2. Poprawiono też funkcje odpowiedzialne za automatyczne podkręcanie, sterowanie chłodzeniem i optymalizację ruchu sieci.

ASUS ROG Maximus XIII Extreme

Topowa propozycja producenta, która powinna zainteresować najbardziej wymagających graczy oraz entuzjastów. Płytę utrzymano w efektownej stylistyce - uwagę zwraca rozbudowane chłodzenie, system podświetlenia Aura RGB, a także ekranik LiveDash OLED, na którym można wyświetlić informacje diagnostyczne.

ROG Maximus XIII Extreme zalicza się do większych konstrukcji E-ATX. Na laminacie udało się zmieścić mocną sekcję zasilania (18+2 100A), a także bogaty zestaw portów – w tym trzy gniazdka M.2, dodatkowe złącze na moduł DIMM.2, a także dwa porty Thunderbolt 4. Dodatkowo udostępniono dwie karty sieciowe: 10G LAN i 2.5G LAN oraz bezprzewodową łączność Wi-Fi 6E.

ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial

Model ROG Maximus XIII Extreme Glacial bazuje na projekcie zwykłego Maximuxa XIII Extreme, ale producent wyposażył go w dedykowany monoblok zaprojektowany we współpracy z firmą EK Water Blocks – konstrukcja obejmuje nie tylko procesor, ale też sekcje zasilania oraz chipset.

Płyta zainteresuje entuzjastów, którzy planują budowę high-endowego komputera z chłodzeniem wodnym – blok wodny pozwoli lepiej schłodzić komponenty, a przy tym nada konfiguracji ciekawszego wyglądu.

ASUS ROG Maximus XIII Hero

ASUS ROG Maximus XIII Hero to następca testowanego przez nas modelu ROG Maximus XII Hero. Producent postawił na nowoczesną stylistykę, która powinna wpaść w oko graczom (nie zapomniano też o podświetleniu Aura RGB).

Na pokładzie znajdziemy m.in. cztery gniazdka M.2, dwa porty Thunderbolt 4 i złącze do wyprowadzenia portu USB 3.2 Gen 2x2. Za łączność odpowiada karta sieciowa 2.5G LAN i Wi-Fi 6. Entuzjastów z kolei zainteresuje mocna sekcja zasilania (14+2 90A).

ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WIFI

Kolejna propozycja adresowana do graczy. Tym razem mamy jednak do czynienia z modelem z linii ROG Strix – to efektowna i dobrze wyposażona konstrukcja, która plasuje się poniżej modeli ROG Maximus Hero.

Co oferuje nowy model? Do dyspozycji oddano m.in. cztery gniazda M.2, a do tego dwie karty sieciowe 2.5G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6. Jeżeli chodzi o zasilanie, producent zastosował 16-fazową sekcję (14+2). Co ważne, poprawiono też chłodzenie VRM.

ASUS TUF Gaming Z590 Plus WIFI

Szukacie czegoś jeszcze tańszego? W takim razie powinniście zwrócić uwagę na model TUF Gaming Z590 Plus WIFI – to następca udanego modelu TUF Gaming Z490 Plus WIFI. Płytę utrzymano w ciemnej kolorystyce, ale wprowadzono też kilka usprawnień.

Nowy model oferuje 16-fazową sekcję (14+2) z solidnym chłodzeniem. Jeżeli chodzi o złącza, przewidziano trzy sloty M.2, jeden port USB 3.2 Gen 2x2, a do tego kartę sieciową 2.5G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6.

ASUS Prime Z590-A

Sporą ciekawostką jest model Prime Z590-A. Płyta może nie wygląda tak efektownie, jak poprzednie konstrukcje typowo dla graczy, ale też ma swoje atuty – jasna kolorystyka powinna przyciągnąć osoby budujące białe zestawy.

Producent zadbał o całkiem dobrą funkcjonalność. Na pokładzie umieszczono m.in. trzy gniazdka M.2 (dwa z radiatorem), a do tego port USB 3.2 Gen 2x2 i kartę sieciową 2.5G LAN. Jeżeli chodzi o zasilanie, tym razem przewidziano 16-fazowy VRM (14+2).

ASUS Prime Z590-P

Nasze zestawienie kończy ASUS Prime Z590-P. Też mamy do czynienia z jasną stylistyką, jednak mówimy już o trochę niższym segmencie – płyta plasuje się on poniżej wcześniej opisywanego modelu Z590-A. Sekcja zasilania jest skromniejsza, bo obejmuje tylko 12 faz (10+2).

Do dyspozycji oddano tylko najpotrzebniejsze złącza – na laminacie znajdziemy trzy sloty M.2 (tylko jedno z radiatorem) i cztery gniazda SATA. Oprócz tego udostępniono port USB 3.2 Gen2x2, wyjścia HDMI i DisplayPort oraz kartę sieciową 2.5G LAN.

Ceny płyt głównych ASUS Z590

Nowe płyty oferują lepszą funkcjonalność, ale są też wyraźnie droższe od poprzedników – sugerowane ceny to odpowiednio:

ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial – 1516 euro

ASUS ROG Maximus XIII Extreme – 960 euro

ASUS ROG Maximus XIII Hero – 505 euro

ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WIFI – 378 euro

ASUS TUF Gaming Z590 Plus WIFI – 252 euro

ASUS Prime Z590-A – 277 euro

ASUS Prime Z590-P – 201 euro

Modele ROG Maximus XIII Hero, ROG Strix Z590-E Gaming WIFI i Prime Z590-A mają trafić do sprzedaży w lutym, natomiast ROG Maximus XIII Extreme i Extreme Glacial, ASUS TUF Gaming Z590 Plus WIFI oraz ASUS Prime Z590-P jeszcze w tym kwartale.

Źródło: ASUS

Zobacz więcej o płytach głównych: