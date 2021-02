MSI nie zwalnia tempa i prezentuje kolejną płytę główną Intel Z590. Tym razem mamy jednak do czynienia z konstrukcją, która zainteresuje fanów „wodowania” podzespołów.

W ofercie firmy MSI znajdziemy całkiem pokaźną ofertę płyt głównych Z590. Wiemy, że część z Was czekała na model MSI MPG Z590 Carbon EK X, który został zapowiedziany już jakiś czas temu.

MSI MPG Z590 Carbon EK X – płyta główna z blokiem wodnym

Płyta MPG Z590 Carbon EK X bazuje na projekcie modelu MPG Z590 Gaming Carbon WIFI, ale dodatkowo została wyposażona w blok wodny EK-Quantum MPG Z590 Carbon EK X D-RGB zaprojektowany typowo pod daną konstrukcję.

Porównanie płyt głównych MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI i MSI MPG Z590 Carbon EK X

Właściwie mamy do czynienia z monoblokiem, który odprowadza ciepło z procesora i sekcji zasilania - zastosowanie chłodzenia wodnego pozwala uzyskać niższe temperatury i wyższy potencjał na podkręcanie (co zainteresuje entuzjastów zainteresowanych wyciskaniem ze sprzętu "ostatnich megaherców").

Warto dodać, że w bloku zintegrowano wskaźnik przepływu, dzięki któremu można monitorować pracę chłodzenia i w razie potrzeby łatwiej wyregulować szybkość działania pompki. Wskaźnik informuje również o problemach z przepływem cieczy.

Dobra płyta do budowy nowoczesnego i funkcjonalnego komputera

Zestaw złączy pozostał taki sam, jak w modelu MPG Z590 Gaming Carbon WIFI, więc płyta pozwoli na budowę wydajnej i funkcjonalnej konfiguracji na bazie procesorów Intel Core 10. lub 11. generacji (LGA 1200).

Do dyspozycji oddano m.in. cztery sloty dla pamięci DDR4 RAM, trzy złącza PCI-Express x16 (w tym dwa wzmocnione PCI-Express 4.0 mogące działać w trybie x16/- lub x8/x8), a także trzy gniazda M.2 (jedno PCIe 4.0 x4) i sześć SATA 6 Gb/s.

Tylny panel został szczelni wypełniony portami – wyprowadzono tutaj m.in. cztery porty USB 2.0, dwa USB 3.0, trzy USB 3.1 i jeden USB 3.2 Gen2x2, a także szybką kartę sieciową 2.5G LAN i bezprzewodową Wi-Fi 6E. Za dźwięk odpowiada kodek Realtek ALC4080.

Ile kosztuje płyta główna MSI MPG Z590 Carbon EK X?

Płyta MSI MPG Z590 Carbon EK X trafi do przedsprzedaży 22 lutego w cenie 500 dolarów. Cena nie należy do najniższych, ale w zestawie znajdziemy także przydatny pakiet dodatków – tester szczelności chłodzenia EK Leak Tester oraz kupon rabatowy to sklepu EK Water Blocks o wartości 65 dolarów/50 euro.

Źródło: MSI

