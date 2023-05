Podczas targów Computex 2023 firma ASUS zaprezentowała specjalną wersję karty graficznej GeForce RTX 4070. Pomysł tajwańskiego producenta to nowatorskie rozwiązanie, które ma szansę poprawić wygląd komputerów.

Komputery bez widocznych przewodów zasilania nie są nowym pomysłem – taka koncepcja pojawiła się m.in. za sprawą płyty głównej ASUS TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4, gdzie złacza do podłączenia kabelków przeniesiono na rewers laminatu. Producent postanowił jednak pójść o krok dalej i przygotował też specjalną wersję karty graficznej GeForce RTX 4070.

Karta graficzna z nowym pomysłem na zasilanie

Chodzi o koncepcyjny model ASUS GeForce RTX 4070 Megalodon, w którym zrezygnowano ze standardowej wtyczki zasilania umieszczonej na górze karty. Producent wpadł na lepszy pomysł!

Zamiast standardowej wtyczki, zastosowano dodatkowe złącze przy slocie PCI-Express, które jest wpinane do płyty głównej – w takim projekcie to płyta główna pośredniczy w podłączeniu dodatkowego zasilania do karty graficznej.

Koniecznie musicie to zobaczyć na zdjęciach:



Karta graficzna wykorzystuje dodatkowe złącze zasilające



Do obsługi karty graficznej wymagana jest specjalna płyt główna



Złącza do podłączenia kabelków przeniesiono na rewers laminatu



Płyta główna i karta graficzna bez widocznych przewodów wygląda interesująco

Nowy projekt jest bardziej skomplikowany, ale poprawia wygląd wnętrza komputera. Nie widać zbędnych przewodów, które psuły estetykę PC-ta. Warto jednak zaznaczyć, że konieczne jest tutaj zastosowanie specjalnej płyty głównej (też ze złączami zasilania przeniesionymi na drugą stronę laminatu).

ASUS GeForce RTX 4070 Megalodon póki co jest koncepcyjnym projektem, który został zaproponowany przez tajwańskich inżynierów. Czy trafi do masowej produkcji? Tego nie wiadomo. Na pewno problemem byłaby kompatybilność sprzętu z obecnymi płytami i obudowami. Dajcie znać co myślicie o takim projekcie.

