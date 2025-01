ASUS prezentuje nowe płyty główne serii AMD X870E, B850 oraz B840. Wykorzystują one potencjał platformy AM5 i oferują przy tym więcej opcji łączności oraz pamięci masowej niż poprzednie modele serii B.

ASUS pokazuje nowe płyty główne z serii B850 i B840 dla procesorów AMD, które obejmują modele z rodzin ROG Strix, TUF Gaming i Prime.Nowe płyty główne mają na celu zapewnienie użytkownikom lepszych osiągów dzięki większym prędkościom, liczniejszym portom oraz dodatkowym gniazdom na urządzenia USB i dyski SSD M.2.

Jednym z kluczowych udogodnień w serii B850 jest kompatybilność z technologią Wi-Fi 7. Modele te oferują także doskonałe wsparcie dla szybkich zestawów pamięci DDR5. ASUS zadbał również o ułatwienie skomplikowanego procesu budowy komputera, wprowadzając system "bez narzędziowej" instalacji dysków SSD M.2 oraz intuicyjne instalacje i demontaż kart graficznych.

Płyty główne z serii B840 zostały opracowane z myślą o osobach, które nie planują podkręcania swoich procesorów czy instalacji nowoczesnych dysków SSD M.2 PCIe 5.0 lub kart graficznych. Produkty te są dedykowane dla użytkowników poszukujących ekonomicznych i wydajnych rozwiązań, bazujących na procesorach wyposażonych w zintegrowaną grafikę. Dla takich użytkowników płyty główne ASUS B840 stanowią jedną z alternatyw.

ROG Strix B850-E Gaming WiFi

W rodzinie płyt głównych ROG Strix B850, najwyższym modelem jest ROG Strix B850-E Gaming WiFi. Dla tych, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości procesorów AMD Ryzen z serii B, jest to idealny wybór premium. Ta płyta główna wyróżnia się zastosowaniem 8-warstwowego PCB z dwucalowymi warstwami miedzi, co zwiększa integralność sygnału. Solidna infrastruktura VRM dostarcza stabilne podstawy do podkręcania, dzięki 16+2+2 fazom, a ambicje w zakresie dostrajania wydajności wspierane są przez funkcje takie jak AI Overclocking oraz zaawansowane narzędzia jak Dynamic OC Switcher. Dla wsparcia kart graficznych nowej generacji, płyta główna posiada również gniazdo PCIe 5.0 x16, wyposażone w mechanizm ASUS PCIe Q-Release Slim, który ułatwia demontaż karty.

Entuzjaści wygodnych sieci bezprzewodowych docenią wbudowane Wi-Fi 7, oferujące szybkość nowej generacji. Ilość dostępnych portów USB oraz wewnętrznych złączy USB została znacznie zwiększona, jednakże to nie jedyne ulepszenia. Płyta główna jest wyposażona w port USB4, umożliwiający przesył danych z prędkością do 40 Gb/s, co jest idealne do szybkiego podłączania zewnętrznych urządzeń pamięciowych lub peryferyjnych. Dodatkowo, tylni panel zawiera USB Type-C 20Gbps z funkcją szybkiego ładowania Power Delivery do 30 watów, co zapewnia użytkownikom wygodne utrzymanie smartfonów i innych urządzeń naładowanych.

ROG Strix B850-E Gaming WiFi oferuje rozwiązanie audio ROG SupremeFX, która zapewnia czysty, najwyższej jakości dźwięk. Kodek ALC4080 dostarczy odtwarzanie wysokiej, z częstotliwością próbkowania do 32-bit/384 kHz, na wszystkich kanałach.

ROG Strix B850-F Gaming WiFi

ROG Strix B850-F Gaming WiFi w wielu aspektach przypomina swojego poprzednika. ROG Strix B850-F Gaming WiFi zrezygnował z kilku funkcji dostępnych w modelu B850-E, takich jak port USB4, dodatkowe gniazdo M.2 i funkcja szybkiego ładowania przez port USB 20Gbps, to nadal pozostaje dobrze wyposażoną płytą główną.

ROG Strix B850-A Gaming WiFi

O ile wcześniejsze modele Strix przywiązywały wagę do tradycyjnej estetyki gamingowej, która jest charakterystyczna dla brandu ROG, ROG Strix B850-A Gaming WiFi wyróżnia się całkowicie odmienną paletą barw. Biała i srebrna powierzchnia płyty, subtelnie zestawiona z szarością, tworzy świeży i czysty wygląd.

ROG Strix B850-I Gaming WiFi

ROG Strix B850-I Gaming WiFi to płyta główna w formacie Mini-ITX. Mimo niewielkich rozmiarów, wyposażona jest w najnowocześniejsze funkcje. Dwa gniazda DIMM pozwalają na zainstalowanie do 96 GB szybkiej pamięci RAM DDR5. Gniazdo PCIe 5.0 x16 umożliwia zainstalowanie jednej z najpotężniejszych kart graficznych dostępnych dziś i jutro. Mniejsze wymiary płyty głównej nie zapewniają zbyt wiele miejsca, ale znalazło się miejsce na dwa gniazda PCIe 5.0 M.2

Płyty główne TUF Gaming B850

Te modele zostały udoskonalone poprzez zastosowanie czarnych kondensatorów metalicznych, które charakteryzują się o 52 proc. większą tolerancją na wysokie temperatury oraz oferują żywotność do 2,5 razy dłuższą niż ich standardowe odpowiedniki stosowane w płytach głównych. Dodatkowo, wyposażono je w panel wejścia/wyjścia wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na korozję, którego żywotność przewyższa standardowe panele aż trzykrotnie – pomyślnie przechodzą one rygorystyczny, 72-godzinny test mgły solnej. Wreszcie, TUF LANGuard to innowacja klasy wojskowej, która integruje zaawansowaną technologię sprzęgania sygnałów i wysokiej jakości powierzchniowo montowane kondensatory, w celu poprawy przepustowości, pomagając chronić płytę główną przed wyładowaniami elektryczności.

Trzy płyty główne z serii TUF Gaming B850 oferują wsparcie dla ASUS AI Advisor, czyli zawsze dostępnej pomocy, która pomaga użytkownikom w kwestiach związanych z oprogramowaniem, firmware'em i sprzętem.

TUF Gaming B850-Plus WiFi

To pełnowymiarowa płyta ATX, która wyposażona jest w funkcje kluczowe dla graczy w 2025 roku. Model ten obsługuje najnowsze karty graficzne PCIe 5.0 oraz dyski SSD PCIe 5.0, a wbudowany Wi-Fi 7 zapewnia łączność bezprzewodową nowej generacj. Na tylnym panelu umieszczono dziesięć portów USB, w tym jeden USB 20Gbps Type-C, co ułatwia podłączenie całego sprzętu użytkownika.

Płyta posiada wiele przydatnych funkcji ułatwiających montaż, które wcześniej były dostępne jedynie w najbardziej zaawansowanych modelach marki ASUS. Na przykład, dźwignia PCIe Slot Q-Release pozwala łatwo zdjąć kartę graficzną, nawet taką posiadającą duży radiator i gruby panel tylny. Z kolei system M.2 Q-Latch umożliwia instalację dysków bez użycia narzędzi, przez co znika ryzyko zgubienia małych śrubek. Dodatkowym udogodnieniem jest funkcja BIOS FlashBack, która pozwala na aktualizację oprogramowania systemowego płyty głównej, nawet bez zamontowanego procesora.

Dla użytkowników, którzy mogą rozważać płytę główną microATX do obudowy oszczędzającej miejsce, płyty główne TUF Gaming B850M-Plus WiFi i TUF Gaming B850M-Plus wnoszą moc nowej generacji w formacie microATX. Płyty te, dzięki 14+2+1 stopniom zasilania schładzanym przez powiększone radiatory VRM, zapewniają sprawne działanie procesora. Posiadają one także szeroką gamę portów USB, w tym port USB 20Gbps Type-C o dużej przepustowości, co gwarantuje szybkie i efektywne połączenia z urządzeniami zewnętrznymi.

ASUS Prime B840

Choć brak wsparcia dla PCIe 5.0, użytkownicy mogą nadal korzystać z najnowszych kart graficznych, a dzięki trzem wbudowanym gniazdom M.2 łatwo zorganizować system pamięci masowej. Model Prime B840-Plus WiFi również wyróżnia się w zakresie łączności sieciowej, oferując port Ethernet 2.5G oraz zintegrowane Wi-Fi 6E.

Dla tych, którzy preferują format MicroATX, odpowiedni do mniejszych obudów, jak chociażby ASUS Prime AP201 Tempered Glass, Prime B840M-A WiFi i Prime B840M-A stanowią idealną odpowiedź. Użytkownicy tych płyt mogą liczyć na zintegrowaną grafikę, która wzbogacona jest o drugie wyjście DisplayPort, aby umożliwić im korzystanie z konfiguracji z wieloma monitorami.

Źródło: ASUS