Wybuch Cybertrucka przed Hotelem Trump International w Las Vegas został zaplanowany z wykorzystaniem ChatGPT – informuje policja. To pierwszy taki przypadek w historii.

Wybuch Tesli przed hotelem Trumpa – ChatGPT miał w tym swój udział

Jak informowaliśmy we wcześniejszym wpisie, jedna osoba zginęła, a kilka zostało rannych w wybuchu samochodu Tesla Cybertruck przed hotelem w Las Vegas, do którego doszło wraz z początkiem stycznia. Wtorkowa konferencja prasowa policji ujawniła przed opinią publiczną kolejne szczegóły w sprawie.

Mamy jednoznaczne dowody w tej sprawie, wskazujące, że podejrzany wykorzystał sztuczną inteligencję ChatGPT przy planowaniu tego ataku. To pierwszy znany mi przypadek, gdy na terytorium Stanów Zjednoczonych ChatGPT został użyty przez kogoś do zbudowania urządzenia [wybuchowego – przyp. red.]

– mówi szeryf policji w Las Vegas, Kevin McMahill.

Szczegóły zapytań sprawcy do chatbota i otrzymane przez niego odpowiedzi pozostają tajemnicą. Wiadomo jedynie, że interesowało go, jak przygotować ładunek wybuchowy, jak szybko wystrzelić pocisk, aby materiały wybuchowe eksplodowały oraz jakie przepisy należy obejść, aby je zdobyć.

Choć zdjęcia z miejsca zdarzenia w sposób automatyczny nasuwają skojarzenia z polityczną motywacją, FBI stoi na stanowisku, iż zmarły nie był niechętny Trumpowi, a wybuch miał doprowadzić do jego samobójczej śmierci. Chwilę przed nim sprawca zastrzelił się, co mogło spowodować eksplozję.

Był on żołnierzem amerykańskiej armii i prawdopodobnie zmagał się z zespołem stresu pourazowego. Służby wciąż analizują pozostawiony przez niego manifest, w którym zwraca się do swoich towarzyszy broni, weteranów i wszystkich Amerykanów, wzywając do przebudzenia wobec słabego, nastawionego na zysk przywództwa kraju. Pisze też, że eksplozja nie była atakiem terrorystycznym i że Amerykanie zwracają uwagę jedynie na “widowiska i przemoc”. Zaznacza także swoje drastyczne doświadczenia wojskowe, które, zapętlając się w jego głowie, odebrały mu sens życia.

OpenAI “zasmucone incydentem” z Teslą pod hotelem Trumpa

Wybuch Tesli przed hotelem Trumpa spotkał się z odpowiedzią ze strony OpenAI, które ubolewa nad całym zdarzeniem. Przy okazji zapewnia jednak, że dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać podobnym incydentom:

Nasze modele zostały zaprojektowane w ten sposób, aby odrzucać szkodliwe instrukcje i minimalizować szkodliwe treści. W tym przypadku ChatGPT udzielił odpowiedzi, przekazując informacje, które są już publicznie dostępne w Internecie oraz przestrzegając przed szkodliwymi lub nielegalnymi działaniami. Współpracujemy z organami ścigania, aby wesprzeć ich śledztwo

– mówi rzecznik OpenAI.

Źródło: NBC News, fot. Alcides Antunes/via REUTERS