Ruszyła czwarta edycja konkursów #ROG4Creators, w których zgarnąć można wysokiej klasy laptopa ASUS ROG Zephyrus M16. Co musisz zrobić, żeby wpadł w Twoje ręce?

Konkursy spod szyldu #ROG4Creators to imprezy dla ludzi twórczych, którzy doceniają gaming. Inicjatywa marki ASUS Republic of Gamers daje możliwość zaistnienia w branży oraz otwiera szansę do wygrania wartościowych nagród. Jakie zadania czekają na uczestników czwartej edycji i jak zawalczyć o wyśmienitego laptopa ASUS ROG Zephyrus M16?

Dla kogo jest czwarta edycja projektu #ROG4Creators?

Po edycjach skierowanych do grafików 3d, producentów muzycznych i twórców gier, aktualna odsłona projektu #ROG4Creators skierowana są do twórców animacji motion design, grafików i ilustratorów. Mogą oni zawalczyć o nagrody w dwóch konkursach:

Konkurs ROG in Motion #ROG4Creators

Rywalizacja dotyczy obszaru motion design. Zadanie uczestnika polega na stworzeniu kreacji postaci, która porusza się we wskazany przez organizatorów sposób. Do przewidzianych ruchów należy zaaranżować samodzielnie zaprojektowanego bohatera.

Konkurs Paint Your ROG #ROG4Creators

W tym bloku konkursowym na uczestników czeka projekt atrybutów bohatera na klatce animacji. Konkursowicze pobierają na stronie konkursu monochromatyczne obrazy, które należy pokolorować i odesłać. Ich prace posłużą do skompilowania animacji, która stanie się wspólnym dziełem filmowych początkujących grafików i ilustratorów.

Co można wygrać biorąc udział w projekcie #ROG4Creators?

Konkurs ROG in Motion #ROG4Creators

W konkursie z motion design do wygrania jest:

profesjonalne kursy z motion design w szkole partnera akcji M4G Seminars

wysokiej klasy laptop ASUS ROG Zephyrus M16

Co potrafi ASUS ROG Zephyrus M16? ASUS ROG Zephyrus M16 to ultralekki i niezwykle wydajny laptop, który nie tylko gwarantuje nowy wymiar rozrywki, ale doskonale sprawdza się też jako narzędzie pracy twórczej. Obejrzyj w Model ten wyróżniają smukłe ramki ze wszystkich stron ekranu. Nie do pogardzenia jest jego pojemna bateria 90Wh. Pozwala na pracę nawet do nawet do 10 godzin na jednym ładowaniu, podczas której do Twojej dyspozycji jest 6 głośników w technologii Dolby Atmos® i pełne spektrum barw w Zephyrusie M16 potwierdzone certyfikacją Pantone® i Dolby Vision®

Konkurs Paint Your ROG #ROG4Creators

Na autorów najciekawiej pokolorowanych klatek czeka:

20 bonów po 200 zł na zakup gier,

gadżety od marki ASUS Republic Of Gamers

Co jeszcze wygrywasz w projekcie #ROG4Creators?

Projekt #ROG4Creators to przede wszystkim okazja do rozpoczęcia profesjonalnej przygody z grafiką komputerową pod okiem uznanych w branży gamingu ambasadorów projektu.

Ambasadorzy czwartej edycji projektu #ROG4Creators: Wojciech Magierski i Łukasz Bagiński ,,Prozure"

Te role zgodzili się pełnić Wojciech Magierski, założyciel kolektywu M4G SEMINARS kształcącego w obszarze animacji i grafiki, oraz znany rysownik i ilustrator Łukasz Bagiński ,,Prozure”. Każdy z nich promuje poszczególny konkurs i obydwaj przygotowali specjalne video tutoriale i materiały, które pomogą wykonać zadania od początku do końca.

Rolą projektu #ROG4Creators jest wspieranie młodych twórców, którzy nie ukrywają zamiłowania do gier komputerowych. (…) To także impuls do działania, który nasza marka daje młodym i kreatywnym chcącym zaistnieć w branży, daje szansę otrzymać dobry feedback od ekspertów, a przy okazji zgarnąć m.in. wyśmienity sprzęt, zarówno do pracy, jak i gamingu.

- potwierdza Marcin Czech z ASUS Polska.

Jak wziąć udział w projekcie #ROG4Creators?

Zgłoszenia do obydwu konkursów możne złożyć każdy, kto chce spróbować swoich sił. Wszystkie dane dostępne są na stronie projektu:

Konkurs ROG in Motion jest już otwarty i potrwa do 15 sierpnia 2022 roku. Rywalizacja w ramach Paint Your ROG jest bardziej ograniczona czasowo. Konkurs także kończy się w połowie sierpnia, ale zgłoszenia można składać od poniedziałku 25 lipca 2022 roku.

Źródło: ROG4Creators