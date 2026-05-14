Czekasz na GTA 6? Preordery mogą ruszyć już za chwilę

Do sieci trafiły e-maile sugerujące, że Rockstar i Take-Two przygotowują się do uruchomienia preorderów GTA 6. Jeśli przecieki się potwierdzą, gracze już w najbliższych dniach poznają też możliwą cenę jednej z największych premier dekady.

Grand Theft Auto VI bez wątpienia pozostaje jedną z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Choć na oficjalną premierę gracze będą musieli poczekać jeszcze około pół roku, wiele wskazuje na to, że już niedługo wystartują zamówienia przedpremierowe. W sieci pojawiły się przecieki, które mogą zdradzać plany Rockstar Games i Take-Two dotyczące rozpoczęcia kampanii preorderowej.

Wyciek maili rozgrzał społeczność graczy

Nowe informacje pojawiły się za sprawą youtubera Frogboyx1Gaming. Według relacji kilku graczy, partnerzy programu afiliacyjnego sklepu Best Buy otrzymali wiadomość e-mail dotyczącą promocji oznaczonej jako "GTA 6 Pre-Order (Physical Game)”.

Mail miał informować o specjalnym oknie promocyjnym zaplanowanym na okres od 18 do 21 maja 2026 r. W tym czasie partnerzy afiliacyjni mieliby otrzymywać 5-procentową prowizję za sprzedaż fizycznych wydań GTA 6. Co ważne, sama data odnosi się do rozpoczęcia działań marketingowych związanych z preorderami, a nie do ograniczonego czasowo okresu składania zamówień.

Coraz więcej osób potwierdza przeciek

Początkowo część graczy podchodziła do sprawy sceptycznie, jednak podobne informacje zaczęły pojawiać się również na popularnych forach internetowych, takich jak GTA Forums czy Cheap Ass Gamer, a nawet na Reddicie. Użytkownicy twierdzą, że otrzymali identyczne wiadomości, co znacząco zwiększa wiarygodność całego przecieku.

Tego typu sytuacje zdarzały się już wcześniej w branży gier. Niejednokrotnie sklepy lub partnerzy marketingowi przypadkowo ujawniali daty premier czy szczegóły kampanii promocyjnych przed oficjalnymi komunikatami wydawców.

Termin nie wydaje się przypadkowy

Daty wskazane w przecieku pokrywają się również z ważnym wydarzeniem dla Take-Two Interactive. Już 21 maja firma ma zaprezentować wyniki finansowe podczas zaplanowanego spotkania z inwestorami.

Według części obserwatorów uruchomienie preorderów tuż przed konferencją mogłoby być elementem większej strategii marketingowej. Scenariusz wyglądałby bardzo logicznie: najpierw start zamówień przedpremierowych i ogromne zainteresowanie mediów, a kilka dni później ogłoszenie rekordowych wyników sprzedaży podczas rozmowy z inwestorami.

Nie byłoby zaskoczeniem, gdyby GTA 6 ustanowiło nowe rekordy preorderów w historii branży gamingowej. Hype wokół produkcji Rockstar Games jest gigantyczny, a każda nowa informacja momentalnie obiega internet.

Gracze czekają też na ujawnienie ceny

Potencjalny start preorderów może oznaczać jeszcze jedno – poznanie oficjalnej ceny gry. W ostatnich miesiącach wokół tego tematu pojawiało się wiele spekulacji.

Analityk Michael Pachter sugerował nawet, że Rockstar i Take-Two mogłyby próbować sprzedać GTA 6 za 100 dol., co wywołało ogromną dyskusję wśród graczy. Inni eksperci studzili jednak emocje i wskazywali, że bardziej realny może być poziom ok. 80 dol.

Na ten moment Rockstar Games nadal nie potwierdziło oficjalnie żadnych informacji dotyczących preorderów. Jeśli jednak przecieki okażą się prawdziwe, najbliższe dni mogą być dla fanów Grand Theft Auto wyjątkowo gorące.